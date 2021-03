Após ter alta, Maurício Generozo tem piora e está intubado em hospital de João Pessoa

Na última quinta-feira, 18, o professor aposentado de educação física, Maurício Generozo, se alegrava junto com a família pela alta recebida em um hospital na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, onde mora atualmente.

Só que não estando completamente curado, Generozo teve o quadro de saúde agravado e precisou voltar ao hospital. A situação no momento é grave e o professor que durante décadas exerceu a função em várias escolas públicas do Acre precisou ser intubado e sedado.

De acordo com a família, como a saturação de oxigênio estava oscilando muito, os médicos decidiram pela intubação.

Maurício Generozo tem 67 anos e foi jogador do Juventus, Rio Branco e Atlético Acreano na época considerada de ouro do futebol acreano, foi também preparador físico e treinador de futebol. Ainda foi secretário de esportes e professor de educação física em várias escolas. É considerado um dos maiores especialistas em handebol do Acre. Sob seu comando, a seleção do Colégio Barão do Rio Branco (CERB) conquistou o vice-campeonato dos Jogos Escolares Nacionais no ano de 2008.

Um de seus filhos, Maurílio Oliveira, que mora com Generozo em João Pessoa, publicou um texto em suas redes sociais onde pede oração aos amigos e conhecidos pela saúde do pai.

“Às vezes a gente passa por tanta coisa e acha que uma delas pode ser a pior coisa da nossa vida, até você olhar pro lado e ver que quem você ama, quem te ama de verdade, o teu amigo o teu parceiro de sorriso fácil, de humor contagiante que conquista pessoas por onde passa, o cara simples, verdadeiro e que é o primeiro a dizer pros amigos o quanto você é especial ficar mal, hoje nosso MAURÍCIO GENEROZO (meu pai) foi entubado, havia sido liberado por uma melhora, mas esse vírus e muitos traiçoeiro e não curou totalmente… Peço oração a todos os amigos, familiares, alunos e você que não me conhece ou me conhece, peço um minutinho seu pra fortalecer o pedido de melhoras a meu pai, eu creio e vivo milagres e creio que juntos somos mais fortes”.