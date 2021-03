Chuva abre cratera na BR-317 e isola Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil

As fortes chuvas dos últimos dias provocaram na tarde deste domingo, 21, o rompimento da BR-317 cerca de 28 quilômetros antes de chegar a Epitaciolândia, na região do Alto Acre.

A estrada se rompeu de uma margem a outra, o que impede por completo o fluxo de veículos, fazendo com os municípios de Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil estejam completamente isolados via terrestre do estado.

O ac24horas entrou em contato com o Dnit e também com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para saber das providências adotadas. A PRF informou que já tem uma equipe em deslocamento até o local e o Superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes, afirmou que o órgão também já se movimenta. “Soube há poucos instantes e já acionamos a empresa para fazer a sinalização e vamos mandar nossos profissionais ao local para avaliar a situação e verificar o que pode ser feito o mais rápido possível”.