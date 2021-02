Após um dia inteiro de trabalho, DNIT libera tráfego na BR-364

No início da noite deste domingo, 21, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou que a BR-364 está com tráfego liberado. Equipes do DNIT trabalharam praticamente dois dias de forma ininterrupta e a obra de elevação da pista só parou por falta de pedras.

A demora na liberação do fluxo de veículos se deu principalmente por conta da demora no transporte das pedras que vem de Rondônia e o aumento do nível do Igarapé Cajazeiras que inundou a estrada.

Carlos Moraes, superintendente do DNIT no Acre, afirma que o órgão ainda está fazendo um levantamento do que foi gasto na elevação da pista. “Ainda não temos esse número fechado, mas ultrapassa 1000 m3 de pedras. O aterro de pedra em seu ponto mais alto tem cerca de 1,50 m de espessura/altura. Em peso, são mais de 1.500 toneladas”, afirma.