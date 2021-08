Após uma semana, Cruzeiro do Sul volta a ter paciente na UTI Covid-19

O município de Cruzeiro do Sul (AC), que desde o último dia 11 de agosto não tinha paciente na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Campanha com Covid-19, registrou nesta quinta-feira, 19, um doente de Mâncio Lima na Unidade.

Outros 5 estão na clínica, sendo 3 do próprio município. Nas últimas 24 horas foram registradas uma internação e uma alta.

com informações de Ac24horas