Arábia Saudita será confirmada como sede da Copa do Mundo de 2034 pela Fifa – ao vivo | Copa do Mundo

Nesse ponto duas coisas podem ser ditas. Em primeiro lugar, este será certamente o acto mais miserável, sangrento e prejudicial da história do desporto organizado global. Se não causar a morte fosse o seu ponto de partida, o seu único ponto inegociável, a Arábia Saudita nem sequer estaria em cima da mesa. E, no entanto, Infantino parece ter procurado activamente este resultado, alinhando a sua FIFA com a potência carbónica mais implacavelmente ambiciosa do mundo; e, como consequência, fazer escolhas que, pode-se presumir, causarão morte e sofrimento demonstráveis.

Gianni Infantino tem controle executivo e pleno conhecimento das possíveis consequências. Isto não é um sequestro. Em vez disso, é um processo considerado e gerenciado. Deixe-nos patrocinar a construção do seu estado de lazer radical. Aceitemos as recompensas, alimentemo-nos do sofrimento à vista, fingindo, num grau quase satírico, que tudo é por amor ao jogo, que este é para as crianças.

“A avaliação do conselho é que o processo não está alinhado com os princípios de um sistema de governança sólido e previsível”, continuou Klaveness. “Ao nos abstermos de aclamação, estamos enviando um sinal deliberado de que não podemos apoiar a abordagem da Fifa.”

A Noruega é actualmente a única nação a expressar publicamente a sua decisão de ir contra a votação. Na terça-feira, a presidente da Federação Norueguesa de Futebol, Lise Klaveness, disse: “A votação de amanhã não é sobre quem ganha as Copas do Mundo de 2030 e 2034 – isso já foi decidido. O objetivo principal do congresso é fornecer feedback sobre o processo de alocação da FIFA.”

Da Copa do Mundo de Mussolini ao Catar, passando pela junta militar argentina – a longa relação da Copa do Mundo com o que hoje é chamado de “lavagem esportiva”. Ao verificar esta galeria, me deparei com uma citação bastante espetacular de Jérôme Valcke, então secretário-geral da Fifa, em 2013. “Direi algo que é uma loucura – mas menos democracia às vezes é melhor para organizar uma Copa do Mundo.”

Preâmbulo

A Copa do Mundo está caminhando para Arábia Saudita. O congresso virtual da Fifa desta tarde em Zurique confirmará oficialmente os anfitriões de 2034 (e os do torneio multinacional de 2030), mas este é um acordo fechado. A velocidade com que a Copa do Mundo saudita evoluiu do medo distante para a certeza total foi impressionante e deixou muitas questões difíceis sem resposta. Por exemplo, a decisão de acolher o evento de 2030 em seis países de três continentes – alardeada como uma homenagem ao centenário do torneio – foi na verdade uma desculpa conveniente?

Com Argentina, Uruguai e Paraguai (Conmebol), Espanha e Portugal (Uefa) e Marrocos (Caf) compartilhando direitos de hospedagem, deixou a Ásia e a Oceania como as únicas opções para 2034. A Fifa então abriu o processo de licitação sem aviso prévio, e enquanto a Arábia Saudita tinha um documento brilhante pronto para ser publicado – repleto de visões distópicas de arenas extraterrestres brilhantes – outras partes interessadas tiveram 25 dias para agir em conjunto. A Austrália era a única competição realista, mas logo ficou sem tempo.

Outros obstáculos foram facilmente superados, incluindo uma avaliação de direitos humanos encomendada pela FA Sauditarotulado como um “branqueamento da realidade do abuso e da discriminação enfrentados pelos cidadãos e residentes da Arábia Saudita” por um grupo de campanha, e condenado pela Amnistia, pela Human Rights Watch e outros. Depois houve o relatório da própria Fifa sobre a candidatura saudita, atribuindo uma pontuação historicamente elevada de 419,8 em 500. Ambas as avaliações não conseguiram resolver a situação dos trabalhadores migrantes, uma sombra na Copa do Mundo do Catar que é corre o risco de se repetir.

Mesmo os torcedores de futebol mais ingênuos e de olhos arregalados podem traçar a estranha história da Copa do Mundo como ferramenta de propaganda até 1934, um século antes do Jamboree Saudita. A inevitável coroação de hoje parece uma repetição da história, mas com o filme rodando em tons cada vez mais sombrios. Os próximos 10 anos trarão muita luz, clareza ou responsabilização? Isso parece menos certo do que nunca.