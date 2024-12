Enem: provas de matemática e ciências da natureza são reaplicadas hoje

Embora ainda elevados, os preços da carne bovina poderão ficar um pouco mais favoráveis para o bolso do consumidor neste final de ano.

Após seguidas altas nos meses recentes, a arroba de gado pronto para abate recuou para R$ 316 no mercado paulista nesta semana, 10% a menos do que no final de novembro. Os dados são do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). Na última semana de novembro, havia chegado a R$ 353.

A queda ocorre por um conjunto de fatores, segundo Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do Cepea. Vai desde o mercado financeiro, que está se adequando à nova realidade de preços, aos frigoríficos, que perderam margem e estão refazendo contratos de compra.

O comportamento dos preços depende também da China e do consumidor interno, que pisaram no freio nas compras, favorecendo essa queda. É o que mostram os números, aponta o pesquisador.

Na média de setembro a novembro, o Brasil exportou 12 mil toneladas de carne bovina por dia útil, volume não atingido anteriormente. Na primeira semana deste mês, houve um recuo para 8.606 toneladas. A queda neste início de mês não é apenas em relação aos três meses anteriores, mas também sobre dezembro do ano passado, quando as exportações eram de 10,4 mil toneladas diárias.

Além de reduzir as compras, os chineses também pagam menos. Quando precisaram formar estoques, subiram o preço da tonelada de US$ 4.600 para até US$ 5.200. Agora, pagam US$ 4.800.

“O apetite chinês diminui tanto em volume como em pagamento, e isso gera um freio na indústria. Daí vem esse efeito cascata”, diz o pesquisador. Ele acrescenta entre os fatores de queda o montante de vendas dentro da porteira, feitas pelos pecuaristas que aproveitam os preços atuais.

Além disso, as indústrias começam a programar as férias coletivas, e já complementaram a escala de abates, afirma Carvalho.

A queda de preços já chega ao atacado. O quilo da carcaça casada, um indicador para mostrar o valor médio do quilo das peças de traseiro, dianteiro e ponta de agulha, grande parte do que o animal tem de carne, chegou a R$ 24,15 na última semana de novembro, o maior valor da série nominal do Cepea. Nesta semana, está em 23,86, uma queda de 3% no período.

Esse alívio ainda não chegou ao consumidor, mas a boa notícia é que os preços pararam de subir, segundo a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).O valor médio da carne bovina, que vinha com altas semanais sucessivas, subiu 9,6% no acumulado dos últimos 30 dias até a primeira semana de dezembro. Em novembro, o aumento havia sido de 10,5%, conforme dados divulgados nesta terça-feira (10) pela entidade.

A Fipe sempre faz a comparação de preços médios de quatro semanas com as quatro imediatamente anteriores. Ao ser acrescentada uma nova semana, é desprezada a última da lista. Com isso, o índice mostra tendência, mas o comportamento real dos preços vai sendo incorporado semana por semana.

A carne suína e o frango também tiveram reajustes menores neste início de mês. No acumulado do ano, no entanto, os preços continuam salgados para o consumidor. A inflação geral acumula 4,33% até o final de novembro, bem abaixo dos 21% da carne bovina. A carne suína subiu 9%, e a de frango, 4,6% no acumulado do ano, aponta a Fipe.

Confinamento O censo de confinamento de 2024 da dsm-firmenich indicou a retenção de 8 milhões de gado neste ano. Esse número aponta uma aceleração de 113%, quando comparado com 2016.

Confinamento 2 O total de gado confinado neste ano supera em 11% o de 2023. Nos últimos oito anos, conforme dados da empresa, a evolução média anual de crescimento é de 9,9%. Mato Grosso, São Paulo e Goiás lideram, com mais de 1 milhão de cabeças cada.

Cítricos A safra 2024/25 deverá ser de 223,1 milhões de caixas nos pomares de São Paulo e de Minas Gerais, segundo estimativa do Fundecitrus.

Cítricos 2 A estimativa atual indica uma produção 3,4% superior à de setembro. A melhora da quarta florada e as chuvas de outubro e de novembro contribuíram para o crescimento dos frutos de todas as variedades, segundo o Fundecitrus.