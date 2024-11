Arsenal feliz por demorar até seis meses para substituir Edu | Arsenal

Ed Aarons



O Arsenal pretende demorar para nomear o sucessor de Edu como diretor esportivo, com seu vice, Jason Ayto, assumindo o cargo até que o processo de recrutamento seja concluído.

Mikel Arteta admitiu antes Derrota de quarta-feira por 1 a 0 para o Inter que a saída do brasileiro pegou o Arsenal de surpresa e “tudo aconteceu muito rápido”. Entende-se que Edu – que deverá ingressar na rede multiclubes do proprietário do Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, por cerca de £ 5 milhões por ano – está iniciando um período de aviso prévio de seis meses com responsabilidades reduzidas enquanto o Arsenal procura um substituto.

Espera-se que Arteta desempenhe um papel fundamental nessa decisão junto com o restante do grupo de liderança do Arsenal, que também inclui o vice-presidente executivo, Tim Lewis, e Richard Garlick, que foi promovido de diretor de operações de futebol a diretor administrativo no verão. . Acredita-se que eles ainda não escolheram um indivíduo, mas querem alguém que possa trabalhar em estreita colaboração com o técnico do Arsenal e tentar aproveitar o progresso do clube nas últimas temporadas.

Espera-se que Ayto, que foi promovido a diretor esportivo assistente em abril passado, entre em ação enquanto se prepara para a janela de transferências de janeiro. O jogador de 38 anos é muito conceituado no Arsenal, onde começou como olheiro de vídeo em 2014 e progrediu na função de coordenador de recrutamento. Ele poderia ser considerado para o cargo permanente, embora se acredite que o Arsenal esteja buscando um diretor esportivo mais experiente e possa estar preparado para esperar até seis meses pela pessoa certa.

A hierarquia do Arsenal está marcada para uma reunião com o proprietário, Stan Kroenke, e seu filho Josh, o copresidente, nos Estados Unidos durante as férias internacionais da próxima semana, quando discutirão a janela de transferências do próximo verão. Embora a equipe esteja sete pontos atrás do líder da Premier League, o Liverpool, após um início de temporada difícil, entende-se que é improvável que contratem contratações caras em janeiro, a menos que jogadores importantes sofram lesões.

Espera-se que Kai Havertz e Mikel Merino estejam disponíveis para o jogo de domingo contra o Chelsea, após terem sido substituídos contra o Inter, mas há dúvidas sobre Declan Rice, que não viajou para a Itália devido a uma lesão no pé. O capitão, Martin Ødegaard, entrou como substituto tardio, depois de ter falhado os últimos 12 jogos do Arsenal devido a uma lesão no tornozelo.

O Arsenal fez 20 tentativas e teve quase 63% de posse de bola em San Siro, mas não conseguiu passar pela defesa do Inter. “Foi muito difícil e muito frustrante para nós”, disse o zagueiro Jurriën Timber. “Acho que fizemos um bom jogo. Dominámos muito, mas não marcámos.”

Ele está confiante em relação à visita a Stamford Bridge: “Vai ser difícil novamente, mas acredito no nosso elenco – temos muita qualidade e só precisamos de um pouco de sorte para marcar mais gols. Tenho muita confiança em nossa equipe e com certeza ficaremos bem.”