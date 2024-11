Arte de ‘banana’ colada com fita adesiva de Maurizio Cattelan estimada em leilão de até US$ 1,5 milhão em Nova York | Maurício Cattelan

Dee Jefferson



Artista italiano Maurício CattelanA notória instalação de O’Brien, envolvendo uma banana colada com fita adesiva na parede, está mais uma vez colocando o valor escorregadio da arte no centro das atenções.

Este mês, a casa de leilões internacional Sotheby’s colocará à venda em Nova York uma das três edições da obra, com um preço estimado entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão. O vencedor receberá uma banana, um rolo de fita adesiva, certificado de autenticidade e instruções de instalação da obra.

O trabalho de Cattelan, intitulado Comedian, estreou na feira Art Basel Miami em 2019 como uma edição de três, onde seu preço de US$ 120.000 rendeu manchetes em todo o mundo e provocou o debate sobre o natureza da arte e seu valor – alimentado apenas pela admissão do artista de que comprou a banana em uma mercearia de Miami por cerca de 30 centavos.

O drama da banana se tornou viral quando o artista performático nova-iorquino David Datuna removido e comido a banana, que foi então substituída.

Artista performático ‘faminto’ come instalação artística de banana de US$ 120 mil – vídeo

Em maio de 2023, a obra voltou a ser notícia, após um Estudante de arte sul-coreano repetiu a façanha de Datuna, removendo e comendo a banana de uma edição do Comedian que estava em exibição no Leeum Museum of Art de Seul.

No final de 2023, uma edição de Comedian foi exibida na National Gallery of Victoria em Melbourne como parte de seu Exposição trienal – sem contratempos.

A Sotheby’s não revelou a origem da edição que está sendo leiloada, mas disse que o atual proprietário a adquiriu da coleção de um dos compradores originais.

Na nota do catálogo, a casa de leilões descreve Comedian como uma “obra-prima” que “sozinho levou o mundo a reconsiderar como definimos a arte e o valor que buscamos nela”. Ele compara a obra à escultura de três edições de Jeff Koons, Rabbit (que quebrou recordes de vendas de um artista vivo quando uma edição foi vendida por US$ 91,1 milhões em maio de 2019) e à série de pinturas serigráficas de Marilyn Monroe de Andy Warhol, “ambas do qual, literal e metaforicamente, manteve o espelho diante da arte contemporânea”.

Cattelan tem forma quando o assunto é trabalho atrevido e provocativo: em 2016, instalou um ouro maciço, banheiro totalmente funcional no Guggenheim e chamou-o de América; em 1999, ele colou seu negociante de arte na parede para a abertura de sua exposição A Perfect Day. Para uma exposição anterior, ele convenceu o seu negociante francês a vestir uma fantasia de coelho fálico.

Ao avaliar o Comedian em 2019, o crítico de arte do Guardian, Jonathan Jones, disse: “O banheiro de Cattelan zombou do mundo da arte obcecado por dinheiro por ser potencialmente mais valioso por sua matéria-prima do que por seu conceito – refletindo um mercado que pode transformar merda em ouro. Sua banana faz a mesma piada ao contrário, ao dizer que claramente não vale o preço pedido.

O próprio Cattelan disse que a obra “não era uma piada”, contando ao Jornal de Arte: “Foi um comentário sincero e uma reflexão sobre o que valorizamos. Nas feiras de arte a velocidade e o negócio reinam, então eu via assim: se eu tivesse que estar numa feira, poderia vender uma banana como os outros vendem seus quadros. Eu poderia jogar dentro do sistema, mas com as minhas regras.”

Comedian estará à venda no leilão noturno de arte contemporânea da Sotheby’s, em Nova York, no dia 20 de novembro.