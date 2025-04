As caminhadas tarifárias US-China afetam a venda do terminal de contêineres poloneses-DW-04/11/2025

Mais uma história de conflito se desenrola de Tin Zaouatine, uma região do deserto em Mal’s Far Nordeste. A mesma região que testemunhou um Derrota sem precedentes dos mercenários russos que foram emboscados pelos rebeldes de Tuaregues em agosto de 2024 está novamente no epicentro de uma crise que se desenrola.

Na noite entre 31 de março e 1º de abril, um drone de vigilância de Akinci, fabricado pela turco, operado pelos militares da Mali literalmente do céu. Imagens em vídeo circulando nas mídias sociais retratavam detritos ardentes caindo e colidindo com uma área desabitada.

Horas depois, o argelino O Exército afirmou que uma unidade de defesa aérea na região da fronteira abriu um drone de reconhecimento armado que havia entrado no espaço aéreo da Argélia. Bamako discordou, argumentando que os destroços foram encontrados quase 10 quilômetros (6 milhas) no território da Mali.

Desde então, o incidente sem precedentes criou uma grande brecha diplomática entre os vizinhos. Embora pareça que nenhum dos lados tem interesse em escalar a questão, a crise tem sido intensificada.

Protestos, retaliação e solidariedade

Logo depois que a Argélia assumiu a responsabilidade, centenas de manifestantes se reuniram em frente à embaixada do país na capital do Mali, Bamako, de acordo com um repórter da DW. “Eles destruíram o drone em nosso território. Basta! Estamos aqui para mostrar ao mundo que estamos com nossas autoridades”, disse um dos manifestantes à DW.

A junta militar do Mali retaliou por meios diplomáticos: em um passo coordenado com seus aliados próximos Níger e Burkina Faso – Ambos também governados por juntas – todos os três estados da Aliança Sahel (AES) retiraram seus embaixadores da Argélia. Argel rapidamente retribuiu. Um dia depois, o Mali e a Argélia fecharam seu espaço aéreo para a aeronave um do outro.

As três juntas formaram um forte vínculo entre seus países – mesmo com gestos simbólicos como a Praça AES em Bamako Imagem: Makan Fofana/DW

Embora possa ter sido uma escolha fácil para Burkina Faso ficar em solidariedade com seu aliado, a decisão pode ter sido mais difícil para o Níger.

“Do ponto de vista nigeriano, esse não é um bom desenvolvimento, porque eles acabaram de melhorar seus laços com a Argélia”, disse Ulf Laessing, chefe do programa Sahel da Fundação Alemã Konrad Adenauer (KAS), afiliada ao Partido Conservador Alemão CDU.

“A Argélia fez um esforço para o Níger, especialmente porque as relações com o Mali são tão ruins. A empresa estatal de petróleo da Argélia, Sonatrach, assinou um contrato no Níger, do qual o Níger lucra economicamente”, disse Laessing à DW.

O ministro das Relações Exteriores do Mali, Abdoulaye Diop, acusou Argel de apoiar o terrorismo.

“O Conselho dos Líderes da EA considera a destruição do drone operado pelas forças armadas malsas como uma ação hostil contra todos os membros da AES e um passo perfumado que, de certa forma, promove o terrorismo e desestabilização da região”. Diop disse à DW.

A Argélia negou qualquer irregularidade no incidente do drone e acusou o Mali de tentar redirecionar a culpa por seus problemas internos.

“A junta dos Putschists que governa no Mali está em vão, tentando tornar nosso país um bode expiatório para os contratempos e problemas dos quais o povo maliano está pagando o preço mais pesado”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Argélia em comunicado.

As relações da Maléia se deterioraram desde 2023

Mali e Argélia compartilham uma história comum da opressão colonial francesa. Desde que eles se tornaram independentes Em 1960 e 1962, respectivamente, as relações entre os dois países passaram por manchas aproximadas. A segurança na fronteira de 1.300 quilômetros de comprimento (808 milhas) sempre foi um problema controverso. Em 2015, após três anos de combate entre o exército do Mali e os rebeldes do norte, a Argélia mediou com sucesso um contrato de paz – o Acordos de Argel.

No entanto, tanto a segurança no norte do Mali quanto as relações com a Argélia permaneceram frágeis – especialmente após os golpes militares do Mali em 2020 e 2021. Em meio a novos confrontos entre os contratos de Argel Accords, relatórios de atrocidades cometidas por soldados malianos e seus novos irmãos em armas, Mercenários russos de Wagnersurgiu.

De acordo com Laessing, as relações se deterioraram ainda mais no final de 2023, quando o presidente da Argélia Abdelmadjid Tebboune hospedou Mahmoud Dickoum poderoso imã da região de Tomboctou do Mali, a quem a junta militar percebe como uma ameaça devido à sua popularidade.

Em maio de 2015, o governo da Mali e representantes rebeldes assinaram um acordo de paz intermediado pela Argélia Imagem: EPA/STR/Picture Alliance/DPA

“Isso foi visto como uma provocação em Bamako. Mali subsequentemente rescindiram os Acordos de Argel. A Argélia retaliou verbalmente. Dessa forma, a crise agravou – e, por causa disso, já estivemos em um nível de crise “, disse Laessing.

O analista da Malian, Paul Ooula, disse à DW que as relações diplomáticas entre Mali e Argélia não têm confiança.

“Hoje, as autoridades malianas desaprovam completamente a interferência das autoridades argelinas na administração da crise de segurança no Mali”, disse Ooula.

Ao mesmo tempo, Ooula acredita que a briga é de maior benefício para Marrocos. Rabat aumentou sua pegada no Região Sahel Nos últimos anos, oferecendo aos países da AES uma conexão com o comércio marítimo sem ter que confiar nos países da CEDEA.

Maneiras de resolver as tensões

Os atores externos estão preocupados que novas hostilidades entre Mali e Argélia possam ser prejudiciais para a segurança já frágil da região. O bloco econômico da África Ocidental CECOWASonde os três estados da AES haviam sido membros antes de sua onda de golpes, apelaram em comunicado a ambos os lados para “desscalar a tensão, promover o diálogo e usar mecanismos regionais e continentais para resolver diferenças”.

Mohamed Si Bachir, analista político e professor da Escola Nacional de Ciência Política (école Nationale suprourieure de sciences politiques) em Argel, diz que existem maneiras de neutralizar a crise.

“Poderíamos usar as alavancas sociais e diplomáticas”, disse Si Bachir à DW. “Na diplomacia, a Argélia mantém boas capacidades e tem longa experiência em conflitos regionais. Podemos assumir que esta máquina está iniciando e indo em busca de uma solução”. Mas também as relações pessoais entre as comunidades de ambos os lados da fronteira argelina-maliana podem ajudar a preencher as lacunas.

Embora nenhum dos lados pareça se beneficiar das consequências, resta saber se o Mali e a Argélia poderão convocar vontade política suficiente para resolver sua disputa.

Mahamadou Kane, Makan Fofana e Tarek Draoui contribuíram para este relatório.

Editado por: Keith Walker