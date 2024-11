As cidades podem se adaptar? – DW – 31/10/2024

Para alguns residentes de Lagos, retirar garrafas de plástico, bolas de folha de alumínio, latas e outros resíduos descartados dos esgotos e calhas não significa apenas fazer com que a cidade pareça mais limpa. Também pode significar a diferença entre passar por poças ou ter as casas completamente inundadas.

“Tem sido preocupante ver tanto lixo e bloqueios nos nossos esgotos e canais”, disse Betty Aikhoje, voluntária da Reswaye, uma organização nigeriana que tenta educar as pessoas sobre os problemas causados ​​pelo despejo de resíduos. “Tentar manter nossas drenagens limpas e desobstruídas nos ajuda a evitar muitos problemas com nossos prédios e com o meio ambiente em geral”.

Problemas como inundações. A maior cidade da Nigéria receberá menos chuvas, em média, nos próximos anos. Mas quando chover, provavelmente será mais intenso, dizem os especialistas. A limpeza dos esgotos é apenas um pequeno passo, embora as autoridades tenham afirmado que será necessária a modernização e reconstrução dos sistemas de drenagem para evitar mais inundações.

Lagos luta contra inundações com esgotos limpos

Lagos é apenas um dos muitos centros urbanos espalhados pelo mundo ter que se adaptar às implicações do aumento das temperaturas.

Abrigando mais de metade da população mundial, as cidades estão a aquecer mais rapidamente do que as zonas rurais. Eles estão tendo que encontrar maneiras de lidar com ondas de calor cada vez mais frequentes e intensassecas, chuvas, furacões e incêndios florestais associados à queima de combustíveis fósseis pelos seres humanos para gerar energia e abastecer os transportes e a indústria.

A forma como as cidades são construídas pode amplificar os riscos decorrentes de condições climáticas extremas. Os volumes de concreto usados ​​para construir estradas e edifícios podem aquecer as cidades e também evitar que o excesso de chuva seja drenado, causando inundações.

A conscientização sobre esse problema está crescendo. Num inquérito de 2023 sobre os riscos climáticos entre 169 administrações municipais responsáveis ​​por 1 milhão de habitantes ou mais, 122 relataram que as inundações têm um impacto médio ou alto na sua cidade.

O concreto também retém o calor, exacerbando as ondas de calor. Tem grandes impactos na saúde humana, nas infraestruturas das cidades e na sociedade, afirma William Nichols, líder da equipa de clima e resiliência da empresa global de inteligência de risco Verisk Maplecroft.

“Há várias maneiras pelas quais o calor extremo pode exercer pressão sobre os sistemas de energia de abastecimento de água, por exemplo. E há literatura que analisa como o calor prolongado pode influenciar coisas como a agitação política e a desobediência civil também”, acrescentou.

Por que as cidades estão aquecendo mais rápido

O número de dias quentes adicionais acima dos 35 graus Celsius registados nas cidades – particularmente no Sudeste Asiático e em partes de África – está a aumentar.

Plantar árvores é uma das maneiras pelas quais as cidades estão tentando lidar com o aumento do calor. Uma pesquisa recente que analisou o impacto das árvores nas ruas nas temperaturas urbanas descobriu que um aumento de nenhuma cobertura arbórea para 50% em um determinado local levou a uma queda de 0,5 graus.

“Calor extremo e inundações, uma das coisas importantes que você pode fazer para resolver ambos é renaturalizar lugares”, disse David Miller, diretor-gerente de um grupo de cidades conhecido como Centro C40 para Política e Economia Climática Urbana e ex-prefeito de Toronto. .

Na capital da Serra Leoa, Freetown, a plantação de árvores tornou-se parte do plano de desenvolvimento urbano. A cidade financia o programa através de tokens vendidos nos mercados privados e de carbono. Está a caminho de plantar um milhão de árvores na cidade até ao final do ano e os especialistas dizem que tais projectos têm um enorme potencial.

“Os maiores benefícios estão relacionados com os danos evitados às infra-estruturas devido a perigos naturais, como a erosão costeira, as inundações, a subida do nível do mar e os deslizamentos de terras”, disse Michail Kapetanakis, analista de investigação do grupo de reflexão do Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável.

As árvores e as florestas podem ajudar a combater os impactos das inundações extremas, ao abrandar os fluxos de água, estabilizar o solo e prevenir deslizamentos de terra. Também absorvem dióxido de carbono, ajudando a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a combater a poluição atmosférica.

Há potencial para alargar o projecto em Freetown para pelo menos 3,8 milhões de árvores até 2050, disse Kapetanakis, que analisou os custos do projecto versus os seus benefícios. “É uma solução muito simples, barata e sustentável que resolve muitos problemas ao mesmo tempo”, disse ele à DW.

Cidades com maior risco climático

As cidades de África e da Ásia estão entre as que se estima terem o maior risco associado ao clima. Cartum no Sudão, Mogadíscio na Somália, Ahmedabad na Índia, Hyderabad no Paquistão e Lagos são contados como os cinco primeiros no Índice de Perigos e Vulnerabilidades Climáticas 2050 da Verisk Maplecroft.

“O perigo e a vulnerabilidade climáticos são, na verdade, uma espécie de combinação da ameaça física que está a ser enfrentada e também da capacidade de uma cidade lidar com essa ameaça”, disse Nichols, da Verisk Maplecroft.

Um país como a Nigéria, no Sul Global, e outro no Norte Global, como a Alemanha, podem experimentar eventos de chuvas fortes igualmente intensas, por exemplo, e ainda assim as pessoas na Nigéria seriam mais atingidas porque existem menos mecanismos para ajudá-las a lidar com a situação. .

Embora as regiões urbanas da América do Norte e da Europa também enfrentem desafios crescentes devido a condições meteorológicas extremas, melhores infra-estruturas, melhor resposta a catástrofes e melhor acesso aos cuidados de saúde tornam os residentes menos vulneráveis, disse Nichols.

Ainda assim, mesmo no Norte Global, mais rico, há pessoas que são mais vulneráveis ​​do que outras, afirma Thandile Chinyavanhu, activista da campanha Stop Drilling Start Paying da ONG Greenpeace International.

Isto também é apoiado pela pesquisa sobre riscos climáticos nas cidades: as administrações das cidades mais ricas e mais pobres relatam que é particularmente famílias de baixos rendimentos, idosos e pessoas com deficiência, crianças e outros grupos vulneráveis, que são mais afetados por eventos climáticos extremos.

“Há um impacto pronunciado nas comunidades mais pobres e vulneráveis ​​porque a infraestrutura não está tão desenvolvida como nas áreas ricas”, disse Chinyavanhu à DW. Por exemplo, em Joanesburgo, na África do Sul, onde as comunidades mais pobres tendem a instalar-se em áreas mais propensas a inundações repentinas porque não têm condições de pagar por locais com melhor drenagem, disse ela.

Transformando parques e cozinhas para resiliência

Algumas cidades estão a tentar fazer mudanças em bairros de baixos rendimentos que abordem múltiplos problemas sociais e ambientais. Na cidade americana de Boston, organizações e residentes uniram-se para desenvolver parques em áreas mais pobres que também ajudarão a proteger a cidade do aquecimento climático.

As mudanças planeadas no Parque costeiro de Moakley incluem a integração de barragens na paisagem do parque, a utilização de vegetação resistente à água salgada e prados de águas pluviais.

“A ideia é que, quando houver uma tempestade de 50 ou 100 anos, esses parques serão lugares que absorverão água. Mas no resto dos anos, isso atenderá a uma necessidade de recreação local em um lugar que estava desesperado por esse tipo de instalação. “, disse Moleiro.

A melhoria das condições nas zonas mais pobres pode ter impactos positivos de longo alcance. Mas um desafio que muitas cidades enfrentam é o aumento dos assentamentos informais, que surgem para albergar o número crescente de pessoas que se deslocam para áreas urbanas.

“Vemos cidades como Lagos, por exemplo, que têm uma enorme quantidade de desenvolvimentos não planeados que constituem uma grande parte dos locais onde as pessoas vivem. É obviamente muito difícil lidar com as alterações climáticas. disse Nichols.

Trabalhar com as pessoas mais pobres para satisfazer as suas necessidades pode ajudar, disse Miller. Por exemplo, sem energia para cozinhar, as pessoas nas zonas mais pobres de Freetown, na Serra Leoa, cortam árvores para obter lenha. As autoridades locais estão a trabalhar com comunidades em assentamentos informais para lhes fornecer alternativas de cozinha mais eficientes e mais limpas.

“Penso que a melhor prática global provém dessa filosofia de que se vamos abordar as alterações climáticas, tanto o seu impacto como as suas causas, devemos falar diretamente e incluir em todas as conversas as pessoas que são afetadas. a maioria”, disse Miller.

Adaptação do financiamento no Sul Global

No entanto, um grande problema para a implementação de soluções nas cidades é o financiamento, especialmente no Sul Global, acrescentou Miller.

Um relatório do Programa Ambiental das Nações Unidas divulgado em 2023 afirmou que, apesar da necessidade de aumentar o financiamento aos países em desenvolvimento para os ajudar a lidar com os impactos das alterações climáticas, os fluxos de financiamento diminuíram.

De acordo com o sexto relatório de avaliação do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas, as medidas de adaptação actualmente planeadas já podem reduzir os impactos do aquecimento global nas comunidades mais ricas e mais pobres. Implementando todas as adaptações possíveis –o que exigiria mais financiamento –poderia reduzir ainda mais a desigualdade climática.

Em 2022, o financiamento implementado pelas nações industrializadas para pagar mudanças que ajudariam as comunidades nos países em desenvolvimento a lidar com os impactos do aumento das temperaturas atingiu 32,4 mil milhões de dólares, cerca de metade do caminho para o objectivo de duplicar o financiamento da adaptação até 2025.

“Se pensarmos em projectos de adaptação, especialmente os de última geração, são necessários enormes investimentos. Portanto, precisamos de mobilizar enormes quantidades de capital, e precisamos de o mobilizar muito rapidamente”, disse Miller.

Reportagem adicional de Odunayo Oreyeni em Lagos.

Editado por: Gianna Grün e Tamsin Walker

