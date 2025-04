As tarifas eletrônicas dos EUA isenções de um ‘pequeno passo’, diz a China – DW – 13/04/2025

Nos dois anos desde o conflito fervendo entre os generais das forças armadas sudanesas e as forças de apoio rápido eclodiram na guerra, Sudão esteve em uma espiral descendente em muitos níveis.

De acordo com as Nações Unidas, o país no nordeste da África – rico em ouro, petróleo e terrenos férteis – foi mergulhado em um dos As maiores crises humanitárias e de deslocamento do mundo. Da população de 51 milhões, 64% agora dependem da assistência humanitária e cerca de 12 milhões foram deslocados.

Mulheres e meninas sudanesas foram particularmente afetadas pela crise, pois não apenas compõem a maior parte dos deslocados, mas também sofrem de agressão sexual generalizada e estupro de gangues.

As estimativas sobre o número de mortos permanecem difíceis devido aos combates em andamento, mas os números mais recentes das organizações de ajuda internacional saltaram de volta ao redor 40.000 a 150.000.

À medida que a guerra entra em seu terceiro ano em 14 de abril, o país corre cada vez mais dividido em duas administrações rivais.

Para Hager Ali, pesquisador do Instituto Giga Giga de Estudos Globais e da Área Alemã, isso limitaria ainda mais a esperança do fim da violência.

“Temos que olhar para um horizonte de 20 anos ou mais. O Sudão não precisa apenas de um acordo de paz, pois os cismas entre o centro do país e a periferia, etnias, religiões e tribos se aprofundaram”, disse ela à DW.

“Os problemas com o federalismo e o sistema político também estavam se formando por décadas e continuarão a sabotar pazse não for endereçado. “

Por que a guerra começou?

Em outubro de 2021, um golpe militar liderado pelo general Abdel-Fattah Burhan, das Forças Armadas sudanesas, ou SAF, e apoiado por seu vice e chefe das forças de apoio rápido paramilitar, ou RSF, o general Mohamed Hamdan Dagalo, depôs o governo transitório de Sudão, que foi encarregado da formação de A roteiro democrático.

No entanto, depois que Burhan não conseguiu criar um governo liderado civil Em estreita cooperação com um conselho supremo liderado por militares sob a liderança de Dagalo, ambos os generais caíram sobre a integração do RSF paramilitar na SAF em meados de abril de 2023.

“A guerra começou com um grande impasse na capital do Sudão, Cartum, onde a luta se transformou em uma guerra de trincheira urbana que depois se espalhou pelo país”, disse Ali.

No início deste ano, o SAF Recapturado Cartume agora eles controlam a maior parte do norte e leste do país e a cidade central de Wad Madani na região agrícola amplamente destruída.

Dagalo e seu RSF, que emergiram do Milícia de Janjaweed notóriasurgiram como grande força na região oeste do Sudão.

Ambos os lados continuam a sitie vários campos de refugiados Na capital de Darfur, El Fasher, onde a fome e o bombardeio constante estão matando civis, de acordo com relatos angustiantes de testemunhas oculares, organizações de ajuda internacional e da ONU.

Por que a guerra ainda não terminou?

De acordo com o Comitê Internacional de Resgate, uma ONG global que responde às piores crises humanitárias do mundo, a dinâmica de conflitos do Sudão cresceu mais complexo Nos últimos 24 meses.

“O conflito está aproveitando mais grupos, o que significa que um acordo de paz precisará abordar diversos interesses e, portanto, será mais difícil de intermediar e sustentar”, disse Alexandra Janecek, porta -voz da ONG.

Além disso, os apoiadores regionais e internacionais “estão bombeando armas no Sudão, o que é desestabilizando o Sudão e a região “, acrescentou.

As forças armadas sudanesas dependem do apoio político e do apoio militar pelo Egito e Catar. As forças de apoio rápido são supostamente apoiadas por entregas de armas do Emirados Árabes Unidos através do vizinho Chade.

Os Emirados Árabes Unidos, no entanto, negaram as alegações, embora as evidências na forma de braços produzidos nos Emirados Árabes Unidos pareçam indicar o oposto.

Sociedade Civil do Sudão é uma tábua de salvação para milhões

Cerca de 9 milhões de sudaneses fugiram para outras áreas do país, e mais de 3,3 milhões foram embora para EgitoAssim, LíbiaChad ou Sudão do Sul. Lá, eles enfrentam seu próprio conjunto de desafios, incluindo violência, falta de ajuda humanitária, problemas de visto e insegurança.

Aqueles que ficaram apesar do conflito em andamento sofrem não apenas da violência e fome mas também da infraestrutura em grande parte colapsada, incluindo uma economia e o sistema de saúde quebrados.

Segundo o Banco Central do Sudão, a libra sudanesa caiu e enviou preços de mercadorias nos mercados disparando em mais de 142% em 2024.

Enquanto isso, a sociedade civil do Sudão se transformou em uma tábua de salvação para a população. Uma rede em todo o país das chamadas salas de emergência tem ajudado civis com informações sobre rotas de evacuação, assistência médica e necessidades básicas. Os grupos vagamente conectados emergiram de Oposição do Sudão Movimento que desempenhou um papel fundamental em expulsar o governante de longa data Omar al-Bashir em 2019.

“Um dos pontos fortes do movimento de oposição do Sudão sempre foi sua heterogeneidade”, disse Tareq Sydiq, pesquisador de protesto e autor do livro “The New Protest Culture”, ao DW, acrescentando que “o movimento consistia em partidos políticos tradicionais, sindicatos, associações profissionais e um ampla gama de comitês de resistência clandestina “.

Desde o início da guerra em abril de 2023, esses grupos “reduziram o escopo de suas demandas políticas e se concentraram na guerra e proteger as comunidades civis”, disse Sadiq.

Na sua opinião, este é um “repertório clássico de resistência que visa mitigar o Efeitos da guerramas também em manter algum elemento da organização social para tempos melhores que possam chegar em algum momento “.

Para Michelle D’Arcy, diretora do país do Sudão, da Organização Humanitária, a Aid Popular da Ajuda, os esforços da Sociedade Civil Sudanesa continuam a servir como Spark of Hope.

“Existem grupos inspiradores de jovens e mulheres que realmente intensificaram, pedindo pazum cessar -fogo e continue pressionando para acabar com a guerra através de um processo político enquanto eles continuam a fornecer Serviços que salvam vidas em suas comunidades “, disse ela.” No entanto, eles também enfrentaram desafios em torno da polarização, limitados espaço cívico e acesso a recursos “.

Janecek, do Comitê Internacional de Resgate, acrescentou que os programas que antes eram “uma tábua de salvação para milhões de sudaneses” estavam fechando. “Pelo menos 60% das 1.400 cozinhas de sopa comunitárias que serviram cerca de 2 milhões de pessoas não podem mais operar”, disse ela. A principal razão para isso é a falta de financiamento.

Sudão no ‘aperto de uma crise humanitária’

Segundo a ONU, dos US $ 4,2 bilhões necessários (3,7 bilhões de euros) necessários para fornecer ajuda humanitária em 2025, apenas 6,3% foram recebidos.

A situação é ainda mais exacerbada pela recente decisão dos EUA de reduzir os gastos com ajuda externa. Em 2024, os fundos dos EUA representaram quase metade de toda a assistência humanitária no Sudão.

“O Sudão permanece sob o domínio de uma crise humanitária de proporções impressionantes”, disse Edem Wosornu, do Ocha Ocha de Coordenação de Ajuda da ONU, ao Conselho de Segurança da ONU em janeiro-com a “crise feita pelo homem” aparentemente longe de terminar.

