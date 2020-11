Assaltante tenta roubar motorista de aplicativo e acaba morto

O acusado de cometer assalto identificado como Andercley Lima de Oliveira, de 19 anos, foi morto a tiros após tentar roubar um motorista de aplicativo na madrugada deste domingo, 08, na rua Mangueiral, situada no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com a polícia, Andercley e um comparsa, identificado como Marquinhos, abordaram o motorista de aplicativo com um simulacro (arma de brinquedo) e anunciaram o assalto.

O motorista reagiu, puxou uma pistola 9 milímetros e efetuou 4 tiros na direção dos assaltantes. Andercley foi atingido com três tiros na região da face e do peito. O outro criminoso, ao ver o comparsa ferido, fugiu do local tomando rumo ignorado. Após a ação, o motorista de aplicativo abandonou o veículo e saiu do local.

Populares que passavam na região acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, Andercley que já se encontrava sem vida.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo do assaltante foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame cadavérico.

O caso será investigado pela Polícia Civil. A Polícia aguarda o motorista se apresentar com seu advogado na Delegacia para os devidos esclarecimentos.