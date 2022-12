Associação de Surdos e Deficientes Físicos de Tarauacá receberá R$30 mil do Governo

A Associação dos Surdos e dos Deficientes Físicos de Tarauacá e a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres – SEASDHM, celebraram o TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/2022.

A finalidade da colaboração é “Melhorar as condições de atendimento terapeuta quanto a reabilitação e habilitação de pessoas com deficiência oferecendo a elas melhoria de qualidade de vida, por meio da aquisição de equipamentos permanentes“, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A parceria foi publicada no Diário Oficial do Estado, edição nº. 13.427, de 09/12/2022, fls. 08, e terá vigência de 10 (dez) meses a partir da assinatura, ou seja, até 07/12/2023.

O Termo de Colaboração está assinado por Ana Paula Lopes Lima – Secretária de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres – SEASDHM, e Allex Sandro de Souza Bispo, presidente da Associação dos Surdos e dos Deficientes Físicos de Tarauacá, que deverá prestar contas dos valores investidos.

PROCESSO Nº 0860.012976.00171/2022-75