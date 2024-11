AstraZeneca diz que leva a investigação da China ‘muito a sério’ | AstraZeneca

Julia Kollewe



O executivo-chefe da AstraZeneca disse que está levando “muito a sério” as investigações das autoridades chinesas sobre seus negócios no país e insistiu que está comprometido com a China no longo prazo.

Acredita-se que as autoridades estejam investigando a importação de dois tratamentos contra o câncer fabricados pela maior empresa farmacêutica da Grã-Bretanha para o país. China.

Pascal Soriot, presidente-executivo da AstraZeneca, disse: “Levamos os assuntos na China muito a sério. Se solicitado, cooperaremos plenamente com as autoridades.”

Soriot, da Grã-Bretanha chefe mais bem pago de uma empresa FTSE 100que está na fila para receber um pacote de 18,7 milhões de libras este ano, negou que tenha havido falta de supervisão por parte da sede, mas admitiu que, numa grande força de trabalho de mais de 16 mil pessoas na China, “infelizmente alguns serão tentados” a maximizar as vendas.

A AstraZeneca reforçou a sua equipa de mais de 200 pessoas no país, introduzindo responsáveis ​​de conformidade no terreno e utiliza inteligência artificial para examinar minuciosamente os relatórios de despesas do pessoal de vendas para identificar qualquer mau comportamento, disse ele.

“Estamos em um estágio muito inicial”, disse ele. “Temos muito pouca informação porque ainda não fomos abordados como empresa. Continuamos muito comprometidos com a China, estamos na China a longo prazo, é um mercado muito importante para nós” pois tem “muitos pacientes” e uma “parte importante de inovação na indústria”, referindo-se à investigação e desenvolvimento de novos medicamentos. A empresa ainda planeja construir uma fábrica de US$ 450 milhões no país.

Rebatendo sugestões de um potencial spin-off da divisão da ChinaSoriot disse: “Não acho que tenhamos nada do que nos arrepender. Nunca dissemos que queríamos desmembrar o negócio na China.”

A empresa o preço das ações caiu na última quinzena, desde que anunciou que seu presidente na China, Leon Wang, que era vice-presidente executivo internacional, estava recuando porque ele está sob investigação pelas autoridades chinesas.

Ao lado de Wang, dois ex-executivos e dois actuais também foram detidos por acusações de importação ilegal de medicamentos oncológicos. Os negócios da AstraZeneca na China são agora administrados por Michael Laio gerente geral.

Acredita-se que as autoridades chinesas estejam investigando a importação do medicamento contra o câncer Imjudo da AstraZeneca, que não foi aprovado para venda na China, bem como as remessas de Enhertu entre Hong Kong e o continente.

Enhertu é outro tratamento contra o câncer, que foi licenciado primeiro em Hong Kong e depois na China continental. Fontes disseram que as remessas podem ter sido feitas de Hong Kong antes de serem aprovadas no continente.

As investigações dizem respeito aos cinco indivíduos, e não à própria empresa.

Tem havido uma repressão mais ampla por parte de Pequim aos fabricantes de medicamentos e hospitais internacionais nos últimos anos, como parte de uma campanha anticorrupção, que visa controlar o aumento dos gastos médicos.

Valor de mercado da AstraZeneca caiu £ 14 bilhões em um único dia há uma semana, após um relatório de que dezenas de executivos seniores da sua unidade na China poderiam estar implicados num caso de fraude de seguros no setor farmacêutico do país. Isso está relacionado a uma questão separada que remonta a 2021.

A AstraZeneca disse que “tanto quanto é do conhecimento da empresa, as investigações incluem alegações de fraude em seguros médicos, importação ilegal de medicamentos e violações de informações pessoais”.

Os comentários de Soriot ocorreram no momento em que a AstraZeneca elevava as suas previsões de receitas e lucros para 2024 e anunciava que estava a gastar 3,5 mil milhões de dólares (2,7 mil milhões de libras) em investigação, desenvolvimento e produção de cancro e outros medicamentos nos EUA, o seu maior investimento global em pelo menos uma década.

A empresa relatou um aumento de 21% nas receitas, para US$ 13,6 bilhões, entre julho e setembro, catapultando o lucro antes de impostos 24% maior, para US$ 1,8 bilhão, eliminando movimentos cambiais. Na China, as vendas cresceram 15%, para US$ 1,7 bilhão no terceiro trimestre.

A farmacêutica agora espera que as receitas e os ganhos básicos por ação em 2024 aumentem em uma alta porcentagem de adolescentes.

As receitas nos EUA, o seu maior mercado, aumentaram 23%, para 6 mil milhões de dólares – 44% das vendas totais da empresa.

A empresa ainda está em negociações com o governo do Reino Unido sobre a expansão das suas instalações de vacinas em Speke, perto de Liverpool, com as negociações centradas no montante do financiamento do Tesouro. Soriot disse outra questão, também levantado por outros líderes da indústriafoi o acesso a novos medicamentos no SNS. “Se você não acha que seus produtos serão reembolsados ​​e usados ​​pelos pacientes, é claro que é um ambiente menos atraente.”