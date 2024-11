Como Marco Rubio mudou para abraçar a política externa de Trump | Notícias de Donald Trump

A agitação em Washington está a crescer: o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sugerem os relatórios, está prestes a escolher o senador da Florida, Marco Rubio, como seu secretário de Estado.

Rubio, que atua no Comitê Seleto de Inteligência do Senado e no Comitê de Relações Exteriores e é conhecido por sua abordagem agressiva à política externa dos EUA, seria, se nomeado e confirmado pelo Senado dos EUA, seria o primeiro latino a servir como o principal executivo do país. diplomata.

Também marcaria uma reviravolta notável em relação às primárias presidenciais do Partido Republicano em 2016, quando os dois homens trocaram apelidos grosseiros.

Desde a briga pública, dizem os especialistas, Rubio parece ter adaptado as suas opiniões ao longo dos anos sobre questões como a guerra na Ucrânia e as políticas de imigração para se alinhar com a posição de Trump.

Vejamos como o relacionamento do senador da Flórida com Trump mudou ao longo do tempo e o que sabemos sobre as opiniões de Rubio sobre questões importantes de política externa.

Como tudo começou: ‘Little Marco’, ‘Small Hands Trump’

Os dois homens entraram em confronto quando se enfrentaram nas primárias presidenciais de 2016, com Trump zombando de Rubio por suar profusamente e rotulando-o de “Pequeno Marco”.

O peso leve Marco Rubio trabalhou muito ontem à noite. O problema é que ele é gargantilha, e uma vez gargantilha, sempre gargantilha! Sr. Colapso. -Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de fevereiro de 2016

Os comentários levaram Rubio a responder: “Não entendo por que as mãos dele (de Trump) são do tamanho de alguém que tem 1,70m. … E você sabe o que dizem sobre homens com mãos pequenas? Você não pode confiar neles.”

No entanto, confie nele, ele confiou. Depois que Rubio foi eliminado das primárias, ele acabou apoiando Trump para presidente.

Trump e Rubio concordam com a Ucrânia?

No papel, os dois homens têm abordagens diferentes relativamente à política externa dos EUA.

Rubio é mais um intervencionista tradicional que defende uma abordagem vigorosa aos conflitos estrangeiros, enquanto a política externa de Trump se concentra em evitar intervenções militares no estrangeiro.

Isto levou, por vezes, Rubio a criticar publicamente a política externa de Trump, inclusive em 2019, quando acusou o então presidente de “abandonar” o esforço militar dos EUA na Síria antes de este estar “completamente terminado”.

No entanto, nos últimos anos, dizem os especialistas, Rubio suavizou a sua posição para se alinhar com Trump.

“Rubio é um político flexível e pragmático que se acomodou à ascensão do presidente Trump”, disse Paul Musgrave, professor associado de governo na Universidade de Georgetown, no Catar, à Al Jazeera.

Uma dessas mudanças é a abordagem de Rubio à guerra na Ucrânia.

Nos primeiros meses após a invasão em grande escala da Rússia em Fevereiro de 2022, Rubio recorreu às redes sociais para angariar fervorosamente o apoio à Ucrânia entre os americanos.

Durante esse período, ele rotulou o presidente russo Vladimir Putin de “um assassino” e questionou a sua saúde mental.

Eu gostaria de poder compartilhar mais, mas por enquanto posso dizer que é bastante óbvio para muitos que algo está errado #Putin Ele sempre foi um assassino, mas seu problema agora é diferente e significativo Seria um erro presumir que este Putin reagiria da mesma forma que reagiria há 5 anos -Marco Rubio (@marcorubio) 26 de fevereiro de 2022

Trump, por outro lado, insistiu que Putin nunca teria invadido a Ucrânia em 2022 se estivesse no cargo.

Trump, que assumirá novamente o cargo em janeiro, também disse que poderá pôr fim ao conflito “em 24 horas”. Ele sugeriu A Ucrânia pode ter que ceder território à Rússia para chegar a um acordo de paz.

É uma postura que Rubio parece ter suavizado, disse Musgrave, mas com “um rosto pragmático, flexível e mais atraente” do que a retórica mais prolixa de Trump.

Em entrevistas recentes, Rubio sugeriu que a Ucrânia precisa de procurar “um acordo negociado” com a Rússia, e foi um dos 15 senadores republicanos a votar contra um pacote de ajuda militar à Ucrânia aprovado em Abril.

Rubio afirmou que, com Trump no poder, os EUA podem esperar uma “política externa mais pragmática”.

Estarão Trump e Rubio alinhados no seu apoio a Israel?

Os dois homens entraram em confronto inicial sobre a questão em 2016 com Rubio, um apoiante de longa data de Israel, acusando Trump de ser “anti-israelense” e publicando uma declaração intitulada “Verificação de factos: Donald Trump não é aliado de Israel”.

Os comentários de Rubio estavam relacionados com a sugestão de Trump de que ele “seria uma espécie de sujeito neutro” no conflito Palestina-Israel.

No seu primeiro mandato, Trump dissipou qualquer questão sobre a neutralidade depois de reconhecer oficialmente Jerusalém como capital de Israel.

Desde então, ele acusou o presidente Joe Biden, que o derrotou nas eleições de 2020, de restringir Israel na sua guerra contra Gaza e afirmou durante um debate com Biden em junho que ajudará Israel a “terminar o trabalho” caso seja reeleito.

Rubio teve uma postura tipicamente agressiva em relação à guerra de Israel em Gaza, dizendo a um activista em 2023 que não apoiava um cessar-fogo e que o Hamas era “100 por cento culpado” pelas mortes de palestinianos na Faixa de Gaza.

Ele então apoiou o plano de Trump de deportar estudantes manifestantes estrangeiros pró-Palestina para fazê-los “se comportar”.

Nader Hashemi, professor associado de Oriente Médio e política islâmica na Universidade de Georgetown, disse à Al Jazeera que os comentários anteriores de Rubio sobre o conflito, especialmente quando se referem aos palestinos, podem às vezes ser “indistinguíveis dos (primeiro-ministro israelense) Benjamin Netanyahu”.

Rubio já defendeu anteriormente o direito de Israel de conduzir uma operação terrestre em Rafah, apesar de uma decisão de emergência do Tribunal Internacional de Justiça para Israel interromper a ofensiva, alegando “risco imenso” para a população palestina. Ele comparou a operação israelense à perseguição de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.

Mas em Abril, Rubio indicou que se tinha afastado do apoio irrestrito às guerras estrangeiras – o que está mais em linha com a abordagem de Trump à política externa – quando votou contra um pacote que fornecia financiamento de emergência a Israel, argumentando que o acordo também deveria ter incluía dinheiro para a fiscalização da fronteira dos EUA.

Será que Rubio mudou a sua opinião sobre a imigração para se alinhar com a de Trump?

Rubio, filho de imigrantes cubanos, parece ter mudado para uma abordagem mais populista em matéria de imigração.

Musgrave disse que no início de sua carreira, Rubio “foi uma força na tentativa de mudar o Partido Republicano para ser mais aberto à imigração, mais aberto à diversidade”.

Como membro da Câmara dos Representantes da Florida em 2003, Rubio co-patrocinou uma versão da Lei DREAM, que teria permitido que estudantes imigrantes indocumentados recebessem residência permanente se cumprissem determinados critérios.

Quando Rubio se tornou presidente da Câmara da Flórida em 2006, ele paralisou as reformas de imigração que teriam reprimido os migrantes indocumentados.

Depois de ser eleito senador dos EUA em 2010, começou a assumir uma posição mais dura em relação à imigração, mas manteve-se consideravelmente mais branda do que as políticas linha-dura de Trump em relação à imigração. Por exemplo, em 2016, Rubio afirmou que as deportações em massa de milhões de migrantes indocumentados não eram “uma política realista”.

Mas agora, disse Musgrave, Rubio mudou para uma “postura mais anti-imigrante e pró-imigrante legal, que está de acordo tanto com a sua base política como com as políticas do Presidente Trump”.

Nos últimos meses, porém, Rubio tem defendido alguma da retórica mais populista de Trump, incluindo os seus comentários de que os imigrantes estavam a “envenenar o sangue do nosso país”.

“Esse é um ditado que ele (Trump) usa, mas não tem nada a ver com raça”, disse Rubio numa entrevista à televisão em língua espanhola, acrescentando: “O país está ameaçado por este afluxo de pessoas, que agora sabemos que inclui até criminosos e terroristas.”