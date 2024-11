‘Ataque inimigo massivo’: Rússia ataca infraestrutura energética da Ucrânia | Notícias da guerra Rússia-Ucrânia

Ataques de mísseis russos foram relatados em toda a Ucrânia, com cortes de energia de emergência introduzidos nas regiões de Kiev, Odesa, Dnipro e Donetsk.

da Ucrânia infraestrutura de energia ficou “sob ataque inimigo massivo”, de acordo com o ministro da Energia do país, depois de um alerta de ataque aéreo a nível nacional ter sido emitido devido à chegada de mísseis russos.

Numa publicação no Facebook na quinta-feira, o ministro da Energia, German Galushchenko, disse que “estão a ocorrer ataques a instalações energéticas em toda a Ucrânia”, acrescentando que o operador da rede eléctrica nacional tinha “introduzido urgentemente cortes de energia de emergência”.

O Ministério da Defesa da Rússia ainda não fez nenhum anúncio.

Explosões foram ouvidas nas cidades ucranianas de Odesa, Kropyvnytskyi, Kharkiv, Rivne e Lutsk na manhã de quinta-feira, disseram os meios de comunicação ucranianos Dzerkalo Tyzhnia e Suspilne.

“As forças de defesa aérea trabalham na capital. Fique em abrigos! O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, disse no aplicativo de mensagens Telegram.

A administração militar regional informou no seu canal Telegram que a infra-estrutura da comunidade Shostka na região ucraniana de Sumy também foi alvo de um ataque com mísseis russos, estando o seu impacto a ser avaliado.

Três ataques com mísseis foram relatados no distrito de Kharkiv, em Kiev, pelo chefe da administração militar regional, Oleg Sinegubov.

“Até o momento, não há vítimas”, escreveu ele em seu canal Telegram às 6h35 (04h35 GMT).

Há quedas de energia nas regiões de Kiev, Odesa, Dnipro e Donetsk, de acordo com a operadora nacional da rede elétrica Ukrenergo, à medida que as temperaturas em todo o país caíram para cerca de 0 graus Celsius (32 graus Fahrenheit).

‘Táticas terroristas’

Reagindo aos ataques, Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, disse que “os russos continuam com as suas tácticas terroristas”.

“Eles armazenaram mísseis para atacar a infraestrutura ucraniana, para travar guerra contra civis durante o tempo frio, durante o inverno. Eles foram ajudados pelos seus aliados malucos, em particular pela RPDC”, escreveu ele no seu canal Telegram, referindo-se à Coreia do Norte pelo seu nome oficial, República Popular Democrática da Coreia.

“Eles estão até brigando com crianças. A Ucrânia tem algo com que responder”, acrescentou.

A Marinha Ucraniana disse na quinta-feira que a Marinha Russa desdobrou quatro navios porta-aviões Kalibr para combater o serviço no Mar Negro com uma salva total de até 22 mísseis.

A Rússia atacou repetidamente a capacidade de geração de energia da Ucrânia desde a sua invasão em grande escala em Fevereiro de 2022, provocando repetidos cortes de energia de emergência e apagões contínuos em todo o país.