Tribunal superior do Senegal confirma grande vitória eleitoral do partido no poder – DW – 28/11/2024

do Senegal partido no poder, PASTEF, garantiu uma esmagadora maioria parlamentar após as eleições legislativas do país realizadas em 17 de novembro.

O PASTEF conquistou 130 dos 165 assentos, acima dos 56 que detinha antes da votação, confirmou o Conselho Constitucional na quarta-feira.

A vitória dá Presidente Bassirou Diomaye Faye um mandato claro para implementar as reformas ambiciosas que prometeu durante a campanha eleitoral.

Eleito em Março com uma plataforma anti-establishment, Diomaye dissolveu o parlamento liderado pela oposição em Setembro para permitir eleições antecipadas e quebrar a tensão entre o legislativo e o executivo.

Esboço aproximado da reforma

Diomaye, que aos 44 anos é o líder eleito mais jovem de África, prometeu transformação económica, justiça social e reformas anticorrupção no âmbito da agenda Senegal 2050, que traça um roteiro político para os próximos 25 anos.

“Esperamos que implementem as reformas prometidas”, disse Pape Ibrahima Kane, analista político radicado em Dakar, à DW, acrescentando que a tarefa não seria fácil.

Kane descreveu os documentos que divulgam as reformas como provisórios e espera mais detalhes no próximo ano.

“Isso significa que é improvável que haja grandes mudanças”, disse ele à DW, acrescentando que estão previstas negociações para revitalizar os setores judiciário, de transportes e de educação. Mas a mudança real provavelmente só será possível com apoio financeiro estrangeiro.

O antigo presidente Macky Sall perdeu popularidade devido a um estilo repressivo de governação e à estagnação das políticas económicas.

No entanto, os elevados custos de vida, os preços da energia, a crescente pobreza e o desemprego – que levaram à protestos populares violentos – persistir.

Sonko foi impedido de concorrer nas eleições por causa de uma condenação por difamação e posteriormente apoiou a candidatura de Diomaye Imagem: SEYLLOU/AFP

Um orçamento sem dinheiro

O carismático, dupla jovem de Diomaye e do primeiro-ministro e líder do PASTEF Ousmane Sonko, tanto figuras de longa data da oposição como funcionários fiscais, chegaram ao poder em Março com o apoio entusiástico dos jovens senegaleses.

Uma decisão judicial proibiu Sonko, líder do partido PASTEF, de concorrer à presidência, pelo que o seu vice, Diomaye, concorreu como candidato presidencial. Sonko tornou-se primeiro-ministro após a vitória eleitoral de Diomaye.

Sonko acusou frequentemente o governo cessante de corrupção, clientelismo e cleptocracia, enquanto o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional também suspendeu as relações com o Senegal. Como resultado, o novo governo herdou um Estado senegalês com uma saúde financeira desesperadamente debilitada.

Depois de assumir o cargo, Diomaye dissolveu a Assembleia Nacional e convocou novas eleições. Ele já havia reclamado que os parlamentares não estavam preparados para discutir a lei orçamentária.

Ibrahima Aidara, chefe do laboratório LASPAD para sociedades e poderes da Universidade Gaston Berger, no Senegal, disse que será “uma maratona” após os resultados oficiais das eleições para elaborar e aprovar rapidamente o orçamento para 2025.

Teria de se alinhar com prioridades pragmáticas e reconhecer as promessas feitas ao povo senegalês, especialmente no que diz respeito à reforma institucional, ao emprego dos jovens, à luta contra a corrupção, à responsabilização, à educação e à saúde.

Criando confiança

“As outras prioridades girarão em torno do diálogo e da estabilidade política. Deverão iniciar um diálogo construtivo com outros partidos políticos, para promover uma cultura de confiança”, disse Aidara à DW.

Aidara observou que as reformas propostas oferecem uma visão geracional e uma estrutura para os próximos cinco anos do mandato de Diomaye.

Pape Ibrahima Kane acredita que existe uma vontade política real para reformar o Senegal e para não decepcionar os eleitores senegaleses. Mas a implementação pode levar anos.

Kane destacou que o Senegal é uma democracia que nunca sofreu um golpe militar, mesmo que os resultados eleitorais tenham sido frequentemente contestados.

“Este é um indicador claro de que o sistema político está bem organizado no Senegal”, disse Kane.

Tornou-se comum os perdedores felicitarem e até abrirem o caminho aos vencedores das eleições.

Os jovens senegaleses têm exigências claras, enquanto a influência dos líderes religiosos e de outros intervenientes se tornou menos importante.

Para os observadores, esta é mais uma prova de que são os cidadãos senegaleses que verdadeiramente decidem o destino da nação e que há aceitação do sistema democrático.

No entanto, Kane vê o elitismo como um ponto fraco. A elite tem um controlo imenso e muitas vezes está em desacordo com a maior parte da população.

“Precisamos de mais anos para acabar com esta divisão entre a elite e os cidadãos e garantir que o nosso sistema político seja credível”, disse Kane.

Este artigo foi publicado originalmente em alemão. Foi publicado originalmente em 26.11.24 e atualizado em 28.11.24 depois que o Tribunal Constitucional confirmou o tamanho da vitória do PASTEF.

Robert Ade em Dakar, Senegal, contribuiu com reportagens.