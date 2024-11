Neta pede ajuda para realizar sonho antes que avó doente parta. ‘Só quero um lar digno para ela’

Pelo menos 12 pessoas morreram devido a inundações e deslizamentos de terra no Sri Lanka, disseram as autoridades na quinta-feira.

As equipes de resgate disseram ter recuperado os corpos de quatro crianças que foram arrastadas pelas enchentes enquanto andavam em um trator em Eravur, na costa leste.

Outros continuam desaparecidos depois de chuvas torrenciais, inundações repentinas e deslizamentos de terra terem causado devastação nas partes oriental e central do país do sul da Ásia.

A tempestade poderosa, mas lenta, que agora se dirige para a Índia, forçou mais de 250 mil pessoas a Sri Lanka fugir de suas casas, de acordo com o Centro de Gestão de Desastres da nação insular.

Tempestade chegará à Índia até sábado

O Índia O Departamento Meteorológico disse que há uma “possibilidade” de que a “depressão profunda” sobre o sudoeste da Baía de Bengala possa evoluir para uma tempestade ciclônica.

Meteorologistas indianos disseram que a tempestade deveria atingir o estado de Tamil Nadu, no sul, e o território da união de Puducherry no sábado, com ventos “com rajadas de até 70 km/h (43 mph)”.

Entretanto, o governo do Sri Lanka pediu ao exército que ajudasse nas operações de socorro.

As autoridades disseram que as equipes de busca ainda procuravam duas crianças e dois homens desaparecidos, que também foram arrastados por enchentes enquanto estavam em um trator e em um trailer.

Inundações mortais e deslizamentos de terra são comuns no Sul da Ásia, mas especialistas dizem alterações climáticas está fazendo com que as condições climáticas extremas sejam mais frequentes e também mais severas.

você é (AFP, dpa)