Limite de ativos do Wells Fargo provavelmente será aumentado no próximo ano

Aditi Tiwari



O Wells Fargo está nos últimos estágios de um processo para passar nos testes regulatórios para levantar um limite de ativos de US$ 1,95 trilhão no próximo ano, depois de corrigir problemas de seu escândalo de contas falsas, três fontes familiarizadas com a situação disse à Reuters.

Por que isso importa

O limite máximo de ativos é visto como uma das punições mais duras que os reguladores dos EUA podem implementar, e a sua remoção exige uma votação do conselho de governadores do Fed. O levantamento das restrições seria um grande passo em frente nos esforços de limpeza do banco. Desde que o escândalo surgiu em 2016, foi multado em milhares de milhões de dólares e sujeito a uma série de punições regulamentares, algumas das quais ainda estão em vigor.