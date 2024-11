A Ucrânia pediu a redução da idade de recrutamento para 18 anos; EUA enviarão mais armas a Kyiv | Notícias da guerra Rússia-Ucrânia

A Ucrânia deveria considerar reduzir a idade para o serviço militar para 18 anos, disse um funcionário dos EUA, já que a administração cessante da Casa Branca estaria preparando um novo pacote de armas para reforçar Kiev antes que o presidente Joe Biden deixe o cargo em janeiro.

Falando aos repórteres, um alto funcionário dos EUA não identificado disse na quarta-feira que a Ucrânia deveria considerar reduzir a idade do serviço militar de 25 para 18 anos, já que o país não estava mobilizando ou treinando novos soldados suficientes para substituir os mortos em combate.

“A necessidade agora é de mão de obra”, disse o alto funcionário do governo Biden.

“Os russos estão de facto a fazer progressos, progressos constantes, no leste, e estão a começar a fazer recuar as linhas ucranianas em Kursk… A mobilização e mais mão-de-obra podem fazer uma diferença significativa neste momento, quando olhamos para o campo de batalha hoje.”

O responsável também disse que as forças ucranianas têm agora “arsenais saudáveis ​​de ferramentas, munições e armas vitais de que necessitam para ter sucesso no campo de batalha”.

“(Mas) sem um conjunto de novas tropas, as unidades existentes, que lutam heroicamente nas linhas da frente, não podem rodar para descansar, reabilitar, treinar e reequipar”, disse ele.

No entanto, uma fonte do gabinete do presidente Volodymyr Zelenskyy disse à agência de notícias Reuters que a Ucrânia não tem recursos para equipar as tropas actuais.

“Neste momento, com os nossos actuais esforços de mobilização, não temos equipamento suficiente, por exemplo, veículos blindados, para apoiar todas as tropas que estamos a convocar”, disse a fonte.

Kiev, acrescentou, não iria “compensar os atrasos dos nossos parceiros na tomada de decisões e nas cadeias de abastecimento com as vidas dos nossos soldados e dos mais jovens dos nossos”.

Em Abril, Zelenskyy já utilizou a lei marcial para reduzir a idade de mobilização militar para o serviço de combate de 27 a 25, em vigor desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

O apelo de alguns Estados Unidos para um aumento do recrutamento na Ucrânia surge num momento em que o Presidente Biden está a preparar um pacote de armas de 725 milhões de dólares para a Ucrânia antes da transferência do poder para o Presidente eleito, Donald Trump, em Janeiro.

A Reuters, citando um funcionário familiarizado com o plano, disse que o governo Biden planeja aprovar um pacote de armas contendo uma variedade de armas – incluindo minas antitanque, drones, mísseis Stinger, munições cluster e munições para Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS).

A notificação formal ao Congresso sobre o pacote de armas poderá ocorrer já na segunda-feira, de acordo com o funcionário dos EUA, embora o conteúdo exato e o tamanho do pacote possam mudar.

A incerteza é abundante quanto ao efeito que uma presidência de Trump pode ter no esforço de guerra da Ucrânia, já que ele criticou anteriormente a escala da ajuda ocidental a Kiev e sugeriu em junho que cortaria a ajuda militar se fosse eleito.

Na quarta-feira, o vice-embaixador da Rússia na ONU, Dmitry Polyanskiy, disse ao Conselho de Segurança da ONU que qualquer decisão da administração Trump de cortar o apoio seria uma “sentença de morte” para o exército ucraniano.

Analistas e blogueiros de guerra disseram que as forças russas estão avançando na Ucrânia no ritmo mais rápido desde os primeiros dias da invasão, capturando uma área com metade do tamanho de Londres no mês passado.

Encerrar rapidamente a guerra na Ucrânia foi uma das promessas centrais da campanha eleitoral de Trump, mas ele não forneceu detalhes concretos sobre como planeia conseguir isso.

Trump nomeou Keith Kellogg na quarta-feira como seu novo enviado especial para o conflito Rússia-Ucrânia.

O tenente-general reformado apresentou a Trump um plano para acabar com a guerra, que envolve congelar as linhas de batalha nas suas actuais localizações e forçar Kiev e Moscovo à mesa de negociações.

Zelenskyy alertou que quaisquer discussões de cessar-fogo sem garantias de segurança por parte dos parceiros ocidentais só beneficiarão Moscovo.