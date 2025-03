Ataques aéreos israelenses matam dezenas em Gaza como palestinos marcam Eid al-Fitr | Notícias de conflito de Israel-Palestina

A bombardeio de Israel da tira de Gaza continuou no primeiro dia das férias muçulmanas do Eid, Matar dezenas de pessoas como o primeiro -ministro Benjamin Netanyahu não mostra sinais de desistir da pressão sobre o Hamas em meio a uma nova rodada de negociações de cessar -fogo.

Vários ataques aéreos nas primeiras horas do domingo atingiram tendas e casas enquanto os palestinos comemoravam o feriado do Eid al-Fitr marcando o fim do mês de jejum muçulmano do Ramadã. Pelo menos 35 pessoas foram mortas nas cidades do sul de Rafah e Khan Younis, disseram fontes médicas à Al Jazeera.

Os assassinatos de domingo vêm como a Palestina Red Crescent Society (PRCS) recuperou os corpos Dos 15 trabalhadores médicos em Rafah, que ficaram sob incêndio israelense pesado na semana passada. A agência de verificação de fatos da Al Jazeera, Sanad, obteve imagens de satélite exclusivas, mostrando que pelo menos cinco veículos de resgate foram destruídos pelos militares israelenses naquele ataque mortal.

“(Esta) é uma tragédia não apenas para nós … mas também para o trabalho humanitário e a humanidade”, disse o PRCS em comunicado, acrescentando que os militares israelenses visam os profissionais de saúde “só podem ser considerados um crime de guerra”.

Em meio à violência, a situação humanitária na faixa de Gaza continua a se deteriorar como Israel interrompeu a entrega da ajuda em Gaza desde o início de março.

“Os palestinos devem quebrar o jejum com uma refeição muito agradável (para Eid), mas hoje não conseguem garantir uma refeição-é devastador, a situação em Gaza”, disse o Khoudary Hind Al Jazeera, relatando de Deir el-Balah.

A comida na faixa é escassa e altamente cara, com os pais dizendo que alimentar suas famílias é uma “missão impossível”, disse Khoudary.

Enquanto isso, as perspectivas de um avanço nas negociações de cessar -fogo parecem remotas.

No domingo, Netanyahu repetiu uma demanda pelo Hamas desarmar e que seus líderes deixassem Gaza, prometendo aumentar a pressão sobre o grupo para liberar os 59 cativos restantes que estão segurando, 35 dos quais são acreditados mortos.

Isso faz parte de um novo conjunto de demandas apresentadas por Israel, com o apoio do presidente dos EUA, Donald Trump, definido para revisar os termos de um acordo de cessar-fogo trifásico assinado em janeiro.

De acordo com o acordo original, após o lançamento de um primeiro lote de cativos a cada semana, as duas partes concordaram em entrar em uma segunda fase de negociações para discutir um fim permanente da guerra, a liberação dos cativos restantes e a retirada das tropas israelenses de Gaza.

Mas Israel insiste que o Hamas deve liberar todos os cativos sem Israel se comprometer a terminar a guerra. Com o Hamas recusando as novas demandas, Israel retomou bombardear a faixa e realocou tropas dentro do enclave.

No domingo, Netanyahu também disse que Israel trabalharia para implementar o “plano de emigração voluntária” de Trump para Gaza e disse que seu gabinete concordou em continuar pressionando o Hamas, que diz que concordou com uma nova proposta de cessar -fogo dos mediadores do Egito e do Catar.

O oficial sênior do Hamas, Sami Abu Zuhri, disse que os comentários de Netanyahu eram uma receita para a “escalada interminável” na região.

Netanyahu rejeitou afirmações de que Israel não estava negociando, dizendo “estamos conduzindo -o sob fogo e, portanto, também é eficaz”.

“Vemos que de repente há rachaduras”, disse ele em comunicado em vídeo emitido no domingo.

Khalil al-Hayya, líder do Hamas em Gaza, disse que o grupo concordou com uma proposta que fontes de segurança disseram incluir a libertação de cinco cativos israelenses a cada semana. Mas ele disse que deitar os braços, como Israel exigiu que era uma “linha vermelha” que o grupo não atravessaria.