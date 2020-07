Atirador que aparece em vídeo matando homem é preso no AC e suspeito de mais duas mortes

Agressão ocorreu no início do mês e prisão 15 depois com a circulação do vídeo. Vítima disse que família pediu para não denunciar.

capa: Homem é preso após dar soco na mulher e vídeo da vítima ferida chegar até a polícia no interior do Acre — Foto: Reprodução.

Um homem de 47 anos foi preso nesta terça-feira (21), no ramal do Cabo, zona rural de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, após a divulgação de um vídeo onde a mulher dele, de 37 anos, aparece com um corte na cabeça depois dele ter acertado a vítima com um soco durante uma discussão.