Atualizações ao vivo da Cop29: Cúpula do Clima começa em Baku, Azerbaijão | Cop29

Um pager explodiu após um ataque controlado remotamente, nos subúrbios ao sul de Beirute, em 18 de setembro de 2024. AFP

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reconheceu, pela primeira vez, no domingo, 10 de novembro, ter dado luz verde ao ataque de pager contra o Hezbollah em setembro, anunciou o seu porta-voz, Omer Dostri, à Agence France-Presse (AFP ).

Falando durante o conselho de ministros, Netanyahu afirmou ter autorizado esta operação que não tinha sido reivindicada anteriormente.

Dispositivos de transmissão armadilhados – pagers, walkie-talkies – usados ​​por membros do Hezbollah explodiram em 17 e 18 de Setembro nos subúrbios do sul de Beirute, bem como no sul e leste do Líbano, redutos do movimento islâmico. Estas explosões deixaram 39 mortos e quase 3.000 feridos, segundo as autoridades libanesas.

Se esta operação espectacular tinha a marca da Mossad, o serviço de inteligência estrangeiro israelita, Israel nunca a tinha comentado abertamente.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Por trás das armadilhas do Hezbollah, um labirinto de empresas de fachada entre a Hungria e a Noruega Leia mais tarde

Quarenta e um mortos no domingo no Líbano

No domingo, o exército israelita continuou os seus ataques no Líbano, matando pelo menos quarenta e uma pessoas. No centro-oeste do país, a Força Aérea Israelense atacou a cidade de Aalmat, na região de Jbeil (Byblos), “causando vinte e três mortes, incluindo sete crianças, e seis feridos”especificou o Ministério da Saúde, acrescentando que o número provavelmente aumentará ainda mais, “restos humanos” tendo sido removido dos escombros. O ataque teve como alvo uma casa, pouco depois da chegada de um membro do Hezbollah que tinha vindo visitar pessoas deslocadas, disse uma fonte de segurança à AFP, acrescentando que ele sucumbiu aos ferimentos no hospital.

Pelo menos doze pessoas foram mortas no leste, durante ataques na região de Baalbeck, e outras três na aldeia de Al-Qasr, na região de Hermel, anunciou o Ministério da Saúde libanês. A região de Baalbeck, onde o Hezbollah está muito presente, tem sido regularmente bombardeada por Israel durante vários dias, forçando milhares de residentes a fugir.

No sul do país, três equipes de resgate, afiliadas ao Hezbollah, foram mortas num atentado bombista contra o seu centro em Adloun, segundo o ministério.

Pelo menos nove pessoas, incluindo um comandante do Hezbollah na Síria, foram mortas no domingo num ataque israelita a um apartamento pertencente a membros do movimento libanês a sul de Damasco, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

A aplicação mundial A manhã do mundo Todas as manhãs, encontre nossa seleção de 20 artigos imperdíveis Baixe o aplicativo

Em apoio ao Hamas na Faixa de Gaza, o Hezbollah confrontou Israel em 8 de outubro de 2023, disparando diariamente contra o território israelita a partir do sul do Líbano.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes A guerra no Líbano nos olhos da fotógrafa Adrienne Surprenant: “As pessoas estão traumatizadas pelos bombardeamentos, mas também pelo ataque dos pagers” Leia mais tarde

Estas hostilidades degeneraram em guerra aberta a 23 de Setembro, com uma campanha de intensos ataques israelitas, principalmente contra os redutos do movimento libanês a que se somou, desde 30 de Setembro, uma ofensiva terrestre. Mais de 2.700 pessoas foram mortas no Líbano desde 23 de setembro, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde libanês.

Vinte e cinco mortos em Jabaliya, Gaza

O conflito continua também na Faixa de Gaza, onde um bombardeamento israelita atingiu uma casa de madrugada, em Jabaliya, no norte do enclave, uma das zonas mais densamente povoadas do território palestiniano. De acordo com a defesa civil palestina, treze crianças foram mortas neste atentado, que deixou pelo menos vinte e cinco mortos no total.

O edifício foi demolido, notou um correspondente da AFP no local. O atentado ocorreu por volta das 6h (5h, em Paris) “numa altura em que os moradores daqui acordam e tomam o pequeno-almoço”testemunhou um dos raros familiares que sobreviveram. “Houve uma grande explosão a tal ponto que, quando chegamos, todos os corpos foram despedaçados”acrescentou.

Por sua vez, o exército israelita garantiu ter como alvo um local numa zona de Jabaliya “onde os terroristas operavam”representante “uma ameaça” para suas tropas. “Antes do ataque, foram tomadas inúmeras medidas para limitar o risco de ferir civis”disse um porta-voz militar à AFP. Segundo o familiar ouvido pela AFP, a casa abrigava pessoas que se protegiam dos bombardeios.

Numa declaração, o Hamas condenou a «massacre» de Jabaliya, afirmando que a casa “estava preenchido com mais de cinquenta civis inocentes”. A maioria eram crianças e mulheres, incluindo pessoas “que foram deslocados à força do campo de refugiados de Jabaliya pela ocupação”de acordo com o movimento palestino.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Em Gaza, a fuga dos sobreviventes de Jabaliya Leia mais tarde

Outro ataque israelense atingiu uma casa na cidade de Gaza, também no norte, matando cinco pessoas, segundo a defesa civil.

Desde 6 de Outubro, as tropas israelitas levam a cabo uma ofensiva aérea e terrestre contra o norte da Faixa de Gaza, particularmente em Jabaliya, onde o Hamas procura, segundo eles, reagrupar as suas forças.

Desde o início da guerra, Israel sitiou os 2,4 milhões de habitantes da Faixa de Gaza, a maioria dos quais foram deslocados e correm o risco de morrer de fome, segundo a ONU.

“Uma grande proporção dos mais de dois milhões de pessoas sofre de desnutrição aguda e vive em condições inimagináveis”lamentou a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, no domingo.