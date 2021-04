Auxílio de R$ 150 será lançado na próxima semana no Acre

Durante agenda de entregas de títulos no Loteamento Farrat, em Rio Branco, na tarde desta quinta-feira (8), o governador Gladson Cameli garantiu que o auxílio denominado de ‘Cartão do Bem’ será lançado na próxima semana no Estado.

Segundo o gestor, a medida visa amenizar os impactos financeiros causados pela pandemia do coronavírus. “Temos novidades na próxima semana, que é o Cartão do Bem que vai beneficiar mais de 18 mil famílias”, declarou.

Inclusive, o projeto de Lei que institui o Programa Auxílio do Bem foi enviado pelo poder executivo à Assembleia Legislativa na última terça-feira (6) e já tramita nas comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento e Finanças e Serviços Públicos do parlamento.

O presidente do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), disse que o PL deve ser aprovado no início da próxima semana. “Nossa expectativa é que na semana que vem já possamos votá-lo”, ressaltou.

Detalhes do Cartão do Bem

O auxílio “Cartão do Bem” foi uma proposta do governo do Estado do Acre, articulada pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM) para ajuda financeira às famílias que não tenham tido acesso a nenhum benefício ou ajuda do governo federal.

A princípio seria uma ajuda de custo para alimentação por meio do fornecimento de cartão com crédito de três parcelas de aproximadamente R$ 150.

É uma concessão de benefícios eventuais de forma pecuniária, como medida de amenização de situações de vulnerabilidade e risco social. Serão aproximadamente 18.000 famílias e 10 unidades de acolhimento beneficiadas, com atendimento direto a 250 pessoas, totalizando um recurso de R$ 9,5 milhões.