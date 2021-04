Mailza viabiliza R$ 1,5 milhão para construção unidade do Corpo de Bombeiros no Quinari

O sonho da população de Senador Guiomard em contar com uma unidade do Corpo de Bombeiros começou a se tornar realidade.

Nesta quinta-feira, 8, a senadora Mailza Gomes, o governador Gladson Cameli, prefeita Rosana Gomes e o comandante do Bombeiros/Acre, Carlos Batista, estiveram no terreno onde será construído o batalhão.

Por meio de uma parceria estado e município, a construção da unidade ficará a cargo do Governo do Acre com uma emenda da parlamentar de R$ 1,5 milhão. O terreno que será doado pela prefeitura do Quinari, fica no bairro Democracia.

“Essa unidade do Corpo de Bombeiros na nossa Quinari é um pedido antigo dos moradores. Estou comprometida em enviar R$ 1,5 milhão para a obra. Hoje estamos iniciando uma nova história com com essa ação da prefeita Rosana e do nosso governador Gladson. É muito importante porque diz respeito ao Corpo de Bombeiros que vai prestar um trabalho de qualidade para a cidade. Quero também ressaltar a importância de convênios entre o Estado e o Município para oferecer melhores serviços à população”, destacou Mailza.

Estavam presentes a primeira-dama Ana Paula Cameli, o vice-prefeito Ney do Miltão e vereadores do Quinari.