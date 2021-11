Avião sobrevoa Cruzeiro do Sul por quase uma hora antes de conseguir pousar

Os passageiros da Gol Linhas Aéreas, que chegavam em Cruzeiro do Sul, no início da tarde desta quinta-feira, 11, passaram momentos de pânico por causa de uma tempestade que impediu a primeira tentativa de pouso no aeroporto do município. A primeira tentativa de pousar não deu certo, o piloto arremeteu e ficou sobrevoando a cidade por quase uma hora com muita turbulência.

O radialista Aderbam Silva estava no voo com a esposa e o filho. “Deu muito medo sim porque o avião balançava muito. Meu filho começou a chorar e muita gente gritou de medo”, conta ele

Vários empresários, como o vice presidente da Associação Comercial, Assem Cameli, os prefeitos de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, e de Porto Walter, César Andrade, estavam no voo. Andrade conta que muita gente, inclusive ele, passou mal. “Eu fiquei mau e teve muita gente que vomitou. Muitos oraram também”, relata

A atriz Marília Bonfim postou um vídeo nas redes sociais mostrando o alívio dos passageiros no momento do pouso no Aeroporto Marmud Cameli, em Cruzeiro do Sul. “Depois de um voo difícil gratidão a Deus e ao piloto. Festejamos e aplaudimos a vida”, publicou ela.

Com informações de Ac24horas