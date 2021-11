Caminhonete da Emurb cai de ponte e deixa três funcionários gravemente feridos

Uma caminhonete Hilux, de cor branca, placa MZR-7807, da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB, caiu da ponte dentro do igarapé Vai se Ver, localizado no km 53 da Rodovia AC-90, Estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco.

As vítimas foram identificadas como Sebastião Souza Sena, 47 anos, Alcimar Santos da Silva, 20 anos, Vadenilson Gomes Rebouças de Queiroz, 44 anos.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, as vítimas estavam trabalhando na recuperação de ramais na região quando a caminhonete ao passar na ponte derrapou e caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros. Com o impacto, uma das vítimas foi lançada pra fora do veículo e duas ficaram presas as ferragens.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a viatura básica 07, a viatura de suporte avançado 01, uma caminhonete do SAMU, Corpo de Bombeiros e o Helicóptero do Estado do Acre foram acionados e os paramédicos e o Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos as vítimas.

Segundo o médico do SAMU, Sebastião foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco no Helicóptero do Estado, a vítima sofreu uma suposta fratura na medula. Já Alcimar e Valdenilson foram encaminhados pela duas ambulâncias do SAMU ao hospital, segundo os paramédicos, Vadenilson e Alcimar sofreram possíveis fraturas na medula. O estado de saúde das três vítimas é grave, porém, não corre risco de morte.

Um guincho foi acionado e removeu o veículo oficial de dentro do igarapé.

Com informações de Ac24horas