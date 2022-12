Avô é salvo do ‘tribunal do crime’ antes de morrer no lugar do neto

Otávio Moraes da Silva, 49, foi salvo por policiais militares na manhã desta quarta-feira (7) no momento que seria executado por “soldados de tribunal do crime”. O caso aconteceu na Avenida Hilário Gurjão, rip rap no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, por volta das 10h. A vítima seria executada no lugar do neto.

Conforme o subtenente E. Bezerra, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Otávio seria morto no lugar do neto que conseguiu escapar quando os suspeitos invadiram a residência. ”O homem estava com o corpo todo amarrado, com vários machucados e prestes a ser morto”, disse.

Ainda conforme a autoridade policial, foram os moradores do local que avisaram os militares. Na área, um suspeito foi preso em flagrante e outros cinco suspeitos conseguiram fugir. Porém, durante a ocorrência em andamento, o preso informou onde um comparsa morava e a polícia seguiu em direção ao local. No endereço, os policias encontraram o homem em posse de uma arma.

Foi recuperada a moto que havia sido tomada de roubo do neto da vítima, dentro da mata no ramal do ypiranga.

Com os suspeitos foram apreendidos armas e munições. Após ser salva pela PM, a vítima foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, também na zona leste. Ainda de acordo com a polícia, a motivação do crime seria pelo fato do neto da vítima ser de uma facção rival de outro bairro.

A vítima agradeceu a Deus e aos policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) aos prantos.

Os presos foram apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foram flagranteados e ficarão à disposição da Justiça.

Via Portal AM Hoje.