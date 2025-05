Azeite brasileiro conquista 7 medalhas e 1 troféu em competição internacional; melhores do mundo

O Brasil tem azeite bom, sim. Em uma competição internacional, chamada Anatolian iOOC, o azeite brasileiro Blend Signature conquistou sete medalhas e um troféu, ficando entre os melhores do mundo.

O azeite premiado é produzido na Estância das Oliveiras, de Viamão, no Rio Grande do Sul. Ele conquistou o troféu Best in Class e as medalhas nas amostras às cegas, feitas com 22 jurados de dez países.

O azeite gaúcho teve 100% de aproveitamento nas categorias em que participou. O resultado da competição, divulgado agora, foi entre 28 e 30 de abril.

Como é o azeite

O azeite de oliva extravirgem Blend Signature tem um toque marcante, equilibrado e complexo.

Nele, há um aroma frutado médio, com notas de ervas verdes e maçã.

Em contato com a boca, tem uma entrada doce com toques de amêndoas, ervas verdes e amargor e picância em nível médio, dizem os especialistas.

Pontuação máxima na competição

O azeite conquistou seis medalhas de ouro – Signature, Koroneiki, Arbequina, Los Dos, Picual e Coratina – e uma medalha de prata, com o Blend Exclusivo.

“Cada gota dos nossos azeites carrega o amor da nossa família, o cuidado da nossa equipe e a paixão de quem vive e se dedica aos olivais todos os dias”, afirmou Lucídio Goelzer, fundador da Estância das Oliveiras, em nota.

A Estância das Oliveiras, que fica região metropolitana de Porto Alegre, foi reconhecida em 2024 como o azeite mais premiado do Brasil e a quinta marca mais premiada do mundo.

Reconhecimento internacional

Só nos primeiros três concursos internacionais de 2025, a Estância das Oliveiras já soma 24 premiações, informou o Globo Rural.

Veja fotos do azeite brasileiro premiado:

Esse azeite brasileiro, da Estância de Oliveira (RS), foi julgado por 22 juízes e se classificou entre os melhores de 10 países selecionados no mundo. – Foto: Freepik/ Estância das Oliveiras







