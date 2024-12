Baerbock da Alemanha alerta China sobre apoio à Rússia – DW – 12/02/2024

As comunidades das ilhas do Pacífico outrora viviam em harmonia com o oceano, mas agora as suas casas estão ameaçadas pela subida do nível do mar. Causada em grande parte pelo aquecimento das temperaturas globais ligadas à queima de combustíveis fósseis para produção e transporte de energia.

“Aumento do nível do mar é um grande problema para os pequenos estados insulares com terras limitadas para as pessoas viverem”, disse Jule Schnakenberg, diretor executivo da Juventude Mundial pela Justiça Climática, acrescentando que também limita o acesso das pessoas à água doce para beber, cultivar alimentos e cozinhar com .

Os activistas dizem que foram violações dos direitos humanos como estas que os motivaram a pressionar os governos para que tomassem medidas legais. Esses começos culminaram em um Assembleia Geral das Nações Unidas decisão de solicitar ao seu mais alto tribunal, o Tribunal Internacional de Justiça (CIJ), um parecer jurídico sobre as obrigações dos Estados no que diz respeito às alterações climáticas.

Liderados pela Ilha do Pacífico de Vanuatu, 98 países de todo o mundoe 12 organizações internacionais estão preparadas para prestar declarações orais ao TIJ durante as próximas duas semanas. Os juízes do tribunal emitirão um parecer consultivo sobre a questão – e as consequências jurídicas para os governos que não agirem ou que tomarem medidas que prejudicam significativamente o ambiente.

O aumento do nível do mar pode cobrir completamente algumas ilhas do Pacífico Imagem: imagens mvaligursky / imago

“Para muitos de nós, esta é uma jornada que nos levou cinco anos e reconhecemos este marco não como um objetivo, mas sim como um ponto de verificação, um ponto de verificação porque este é mais um passo na direção certa nesta luta pela justiça climática, “, disse Siosiua Veikune, ativista do grupo Estudantes das Ilhas do Pacífico que Combatem as Mudanças Climáticas.

As promessas do Acordo de Paris

Quer sejam secas, inundações ou tempestades, as consequências de um mundo mais quente estão a ser sentidas em todo o planeta. Mas é a subida do nível do mar que tem um impacto significativo nos pequenos estados insulares como os do Pacífico. Lá, os níveis de água são subindo quase duas vezes mais rápidocomo a média global, com aumentos de 10 a 15 centímetros (4 a 6 polegadas) no Pacífico ocidental desde 1993, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial.

Avaliações da ONU colocadas metas atuais de redução de emissões prometido pelas nações no âmbito do Acordo Internacional de Paris, no caminho certo para uma temperatura global aumento de até 2,9 graus Celsius. Isso está bem acima do limite declarado do acordo de 2 graus, com esforços para manter o aquecimento em 1,5 Celsius (2,7 Fahrenheit).

“Há uma lacuna tão injustificada entre onde as políticas estatais precisam estar e onde elas estão e o que a justiça e a ciência exigem que seja necessário (a ser feito) para evitar a catástrofe climática”, Joie Chowdhury, advogada sênior do Centro de Direito Ambiental Internacional (CIEL), disse à DW.

Especialistas jurídicos dizem que o parecer consultivo esclarecerá as obrigações dos Estados sob a legislação já existente e irá além do âmbito do Acordo de Paris.

“Esses grandes poluidores estão tentando se esconder atrás de Paris, basicamente dizendo que isso é tudo que existe”, disse à DW Margaretha Wewerinke-Singh, que representa Vanuatu nas audiências climáticas da CIJ. Ela diz que a verdadeira questão é se o tribunal “confirmará que há mais do que Paris e que estas outras obrigações também se aplicam em paralelo.”

Os juízes ouvirão testemunhos sobre as alterações climáticas de quase 100 países. Imagem: Nick Gammon/AFP/Getty Images

A CIJ é um dos três tribunais solicitados a emitir um parecer consultivo sobre as obrigações dos Estados no que diz respeito às alterações climáticas.

Em maio, o Tribunal Internacional do Direito do Mar foi o primeiro a emitir o seu parecer consultivo reconhecendo os gases com efeito de estufa como uma forma de poluição marinha. Destacou as obrigações dos Estados ao abrigo do direito do mar como adicionais às do Acordo de Paris.

Após audiências no início deste ano, o Corte Interamericana de Direitos Humanos espera-se que emita o seu parecer sobre as obrigações dos Estados de proteger os direitos humanos no que diz respeito às alterações climáticas antes de o TIJ emitir o seu parecer.

Além de levar em conta os dois pareceres consultivos anteriores, os especialistas dizem que a CIJ também considerará outros julgamentos climáticos significativos, como o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidir que a Suíça violou os direitos humanos dos seus cidadãos ao não cumprir metas anteriores de redução de emissões.

“Queremos avançar para uma espécie de acção climática baseada em direitos, para que as pessoas saibam que têm um direito humano, ou muitos direitos humanos, e que os seus estados têm de tomar todas as medidas necessárias (…) e fazê-lo com base em a melhor ciência disponível (…) e se os estados não fizerem isso, você tem o direito legal de responsabilizar o seu governo ou as suas empresas”, disse Schnakenberg.

Um modelo para litígios climáticos

Embora os pareceres consultivos do TIJ não sejam juridicamente vinculativos, têm significado político e jurídico.

Em Outubro, o governo da Irlanda decidiu suspender unilateralmente o comércio com Israel sobre produtos provenientes da Cisjordânia ocupada, na sequência de um parecer consultivo do TIJ sobre a violação dos direitos do povo palestiniano.

Especialistas jurídicos afirmam que o parecer consultivo da CIJ sobre mudanças climáticas poderia ter ramificações políticas semelhantes – especialmente à medida que os países se preparam para apresentar novas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa na preparação para a próxima cimeira climática das Nações Unidas, em Novembro de 2025.

Em 2024, um grupo de mulheres suíças mais velhas ganhou uma audiência contra o seu governo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Imagem: Jean-François Badias/AP Aliança de fotos/fotos

“Esse seria provavelmente o resultado ideal, que o tribunal apenas fornecesse a correção de rumo necessária para as negociações em si, para que a ambição aumentasse”, disse Wewerinke-Singh.

Se esse não for o resultado, Chowdhury disse que o parecer poderia fornecer um “modelo jurídico” para o direito internacional que se aplica a mudanças climáticas para possíveis litígios através de tribunais nacionais e internacionais.

Atualmente, existem mais de 2.000 casos climáticos ocorrendo globalmente contra Estados e empresas.

“Claro, você terá que provar a causalidade e isso dependerá de caso a caso, mas o que o tribunal pode fazer é estabelecer que o princípio jurídico para reparação e reparação existe sob o direito internacional. “, acrescentou Chowdhury.

Depois de anos de luta e finalmente de chegar às audiências do TIJ em Haia, Schakenberg diz que ela e os activistas com quem trabalha no Pacífico e em todo o mundo estão esperançosos.

“Ao longo desta campanha, sempre dissemos que somos optimistas teimosos e penso que só temos de acreditar que a mudança é possível”, disse ela.

Editado por: Tamsin Walker