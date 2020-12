Bandidos fazem arrastão em fazendas na Transacreana; polícia age rápido prende um e liberta dono de caminhonete que estava refém

O criminoso Fábio Alencar de Souza, 23 anos, foi preso na noite deste sábado, 26, após cometer vários roubos juntamente com dois comparsas em fazendas localizadas no km 50, da Rodovia-AC 90, na Vila Verde, na estrada da Transacreana, zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, as vítimas estavam chegando na fazenda quando viram seus familiares rendidos pelos bandidos que estavam em posse de armas de fogo e também foram rendidos e colocados dentro da casa. Um dos moradores conseguiu fugir dos bandidos, correu e pediu ajuda na casa dos vizinhos.

Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão foram acionados e se deslocaram até a fazenda. Durante o trajeto no km 25, os Policiais encontraram quatro pessoas em uma caminhonete, os bandidos quando avistaram a guarnição policial, o condutor da caminhonete colocou a marcha ré na tentativa de fazer a volta no carro e fugir, mas foi abordado. O motorista levantou os braços e disse que era o proprietário do veículo que estava sendo feito refém pelos bandidos. Os criminosos que estavam no veículo se evadiram por dentro de uma área de mata e um deles (Fábio) foi abordado e preso.

Quando os Policiais Militares chegaram na fazenda, as vítimas relataram que os bandidos fizeram um arrastão em várias propriedades na região e que invadiram a fazenda e os renderam e queriam usar a casa para se esconder até que outros criminosos fossem buscá-los.

A Polícia informou a reportagem do ac24horas, que a caminhonete foi roubada enquanto um morador da região chegava em sua propriedade rural. A vítima foi feita de refém e foi ameaçada a todo instante com uma arma cabeça.

No veículo usado pelos bandidos, os policiais encontraram uma espingarda calibre 20, com cinco cartuchos intactos, roupas e dinheiro oriundo dos diversos roubos que foram realizados pelos bandidos.

Diante dos fatos, o bandido preso foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. As vítimas compareceram a delegacia e registraram o boletim de ocorrência. Os roubos serão investigados pela Polícia Civil.