Idoso leva soco, bate a cabeça em calçada e morre em posto de combustível

O idoso Manoel de Souza Roque, de 65 anos, mais conhecido pelos amigos por “Pompeu” foi agredido com um soco, bateu com a cabeça na calçada durante a queda e morreu na tarde deste domingo, 27. O fato aconteceu no bairro Corcovado, em Tarauacá (AC).

De acordo com informações da Polícia, Manoel e um jovem identificado como Mateus Andrade Martins, de 20 anos, vulgo “Matimba” estavam em uma conveniência em um posto de combustível, quando começaram a discutir. Mateus se irritou e desferiu um soco no rosto do idoso, que desmaiou e bateu a cabeça violentamente contra a calçada. Após a ação o agressor fugiu do local.

A ambulância do SAMU, chegou a ser acionada por populares, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Manoel já se encontrava morto.

Policiais Militares do 7° Batalhão isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística e em seguida durante patrulhamento na região conseguiram prender o acusado que foi conduzido à delegacia do município de Tarauacá para os devidos procedimentos.

O corpo do idoso após a perícia foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul para os exames cadavéricos. Mateus responderá pelo crime de homicídio.