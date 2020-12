Bombeiros fazem buscas por mulher desaparecida há quatro dias na zona rural de Xapuri

Uma mulher de 23 anos está desaparecida na zona rural do município de Xapuri, na região do Ramal da Alegria, desde a manhã da última quinta-feira, 24, véspera de natal, segundo informações do comando do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que fez buscas por ela neste domingo, 27.

De acordo com as informações apuradas até o momento, ela saiu da casa de uma irmã por volta das 5 horas da manhã da véspera de Natal, embrulhada em uma coberta vermelha, depois de um suposto desentendimento com familiares, não sendo mais vista desde então.

Os trabalhos de buscas realizados pelos Bombeiros neste domingo foram encerrados sem que fossem encontradas pistas do paradeiro da jovem. Um relatório do que foi coletado na missão será encaminhado à polícia, segundo a tenente Marcela Sopchaki, comandante do Batalhão de Xapuri.

Outras informações a qualquer momento.