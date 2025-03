BBB 25: Vitrine do Seu Fifi: Internautas criticam dinâmica – 12/03/2025 – BBB25

O vice -presidente descreveu a prisão do ex -presidente Rodrigo Duterte por sua guerra mortal como ‘opressão’.

A vice -presidente das Filipinas, Sara Duterte, filha do ex -presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, está a caminho da Holanda para ajudar seu pai depois que ele foi preso em Manila por um mandado do Tribunal Penal Internacional (TPI) e voou para Haia.

Rodrigo Duterte, que serviu como presidente de 2016 a 2022, foi colocado em um avião na terça -feira apenas horas depois de sua prisão No aeroporto de Manila, suposto “crimes contra a humanidade” decorrente de uma repressão às drogas que mataram milhares de pessoas durante sua presidência.

Duterte, 79 anos, agora poderia se tornar o primeiro ex -chefe de estado asiático a ser julgado no TPI.

Sara embarcou em um voo matinal para Amsterdã, informou seu escritório em comunicado na quarta -feira. Ela está planejando ajudar a organizar a equipe jurídica de seu pai na Holanda, informou a empresa de notícias local Rappler.

Em uma declaração anterior, Sara disse que seu pai estava “sendo levado à força para Haia” no que equivalia a “opressão e perseguição”.

“Esta é uma afronta flagrante à nossa soberania e um insulto a todos os filipinos que acreditam na independência de nossa nação”, disse ela.

De acordo com o relatório do Rappler, o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, defendeu a decisão de seu governo de facilitar a prisão do ex -presidente e a transferência para o TPI, dizendo que estava “em conformidade com nossos compromissos com a Interpol” – a agência internacional de policiamento.

A filha mais nova de Duterte, Veronica Duterte, planeja registrar um pedido de habeas corpus com a Suprema Corte das Filipinas para obrigar o governo a trazer seu pai de volta, disse o ex -consultor jurídico de Duterte, Salvador, Panelo.

Silvestre Bello, ex -ministro do Trabalho e um dos advogados do ex -presidente, disse que uma equipe jurídica se reuniria para avaliar as opções e buscar clareza sobre onde o ex -presidente será levado e se eles receberiam acesso a ele.

“A primeira coisa que faremos é descobrir para onde exatamente o ex -presidente será trazido, então sabemos para onde devemos ir, porque ele precisará de assistência legal”, disse Bello.

“Também discutiremos todos os possíveis remédios legais”.

A viagem de Sara para Haia ocorre um mês depois que ela foi impeachment pela Câmara Primeira Filipina do Congresso em meio a uma crescente brecha com Marcos Jr.

A votação ocorreu depois que os legisladores, muitos dos quais são aliados de Marcos, assinaram uma petição para removê -la do cargo.

Embora os detalhes exatos não tenham sido compartilhados, o voto de impeachment seguiu um String de reclamações acusando o vice -presidente de crimes que vão desde o uso indevido de fundos públicos até a planejamento do assassinato de Marcos.

Sara sempre negou irregularidades e descreveu movimentos contra ela como uma vingança política.

Embora a ICC ainda não tenha emitido uma declaração oficial sobre as acusações específicas contra seu pai, o tribunal investiga alegações de “crimes contra a humanidade” cometidos por Duterte desde 2018, quando ele ainda estava no poder.

Duterte concorreu à presidência em 2016 em uma única edição de combater o crime nas Filipinas.

Durante sua campanha e mais tarde como presidente, ele pediu repetidamente à polícia que “matasse” suspeitos de drogas, ou incentivou suspeitos a lutar de volta para justificar seus próprios tiroteios mortais.

De acordo com registros policiais, Mais de 7.000 pessoas foram mortos em operações oficiais de antidrogas durante seus seis anos no cargo.

Nas horas após a prisão de Duterte, membros da família e apoiadores de pessoas mortas durante a presidência de Duterte realizaram uma vigília à luz de velas na cidade de Quezon.

Seus sinais de protesto pediram justiça para as vítimas da chamada guerra de drogas, leis antiterror e leis marciais em Mindanao.