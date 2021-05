Bebê de 1 ano que se afogou em piscina morre no Hospital da Criança em Rio Branco

Faleceu na tarde deste sábado (22), o bebê de 1 ano e 4 meses que estava em estado gravíssimo em um dos leitos de UTI do Hospital da Criança de Rio Branco, após se afogar em uma piscina e ficar mais de 20 minutos desacordado na última quarta-feira (19).

O acidente aconteceu na rua Nordeste, no Conjunto Bela Vista, na capital. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a piscina ficava na casa da vizinha da família. Na ocasião, uma mulher que cuidava da criança enquanto a mãe tinha saído, ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) depois de encontrar a criança já desacordada dentro da piscina.

Após a retirada do bebê da água, ela fez os primeiros socorros, com o auxílio da equipe do Samu, por telefone enquanto se deslocava até o local da ocorrência. Em seguida, o Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a ocorrência.

Conforme relatos do médico que atendeu a ocorrência, Ítalo Maia, o bebê estava sem respirar e com bastante secreção nos pulmões. Depois do atendimento, ele foi levado ao Pronto-Socorro.

O menino foi transferido na quinta-feira (20) para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança, na capital.