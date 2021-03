Bebê que nasceu prematuro na UTI de Covid-19 morre no Hospital de Campanha do Juruá

Morreu na noite desta quinta-feira, 18, na Maternidade e Hospital da Criança, o bebê que nasceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha em Cruzeiro do Sul, onde a mãe segue internada com Covid-19.

A enfermeira Eliana Farias, responsável pela UTI neonatal da maternidade, diz que a criança era prematura, com 25 semanas, pesando 850 gramas e não resistiu. “A gestação normal é de 39 a 41 semanas. Infelizmente ele não resistiu”, explica

O médico pediatra Rondney Brito, que participou do parto, conta que a criança precisou ser intubada ao nascer. “O parto foi humanizado. A criança nasceu relativamente grave, até pela prematuridade, e foi estabilizada, intubada e levada na UTI de transporte até a maternidade”, explica.

A mãe, Ronessa Lima da Fonseca, está internada com Covid-19 na UTI do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. Como os rins da paciente começaram a parar, a equipe decidiu interromper a gestação, porque a mãe intubada corria risco de ter paradas cardíacas.

Na UTI Covid foi montada uma incubadora e o parto foi acompanhado pelos médicos, fisioterapeuta e equipe de neonatologia da maternidade.