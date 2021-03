Rio Branco amanhece com baixa movimentação e chuvosa antes do segundo lockdown

A capital acreana amanheceu debaixo de chuva nesta sexta-feira, 19, como diz o bom acreano. Desde cedo a chuva tomou conta de diversos bairros de Rio Branco, incluindo a região central.

O fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, registrou imagens da movimentação da cidade nesta manhã. Poucas pessoas e poucos veículos transitavam pelo Centro de Rio Branco.

O índice de chuva desta semana fez com que o Rio Acre subisse na capital acreana. O último boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros aponta que com 2,0 milímetros de chuva, o nível do manancial subiu e parou em 9, 44 metros.

Ainda assim, o Rio Acre está fora das cotas de transbordamento e de alerta na capital.