Beijo casto: número de garotos do ensino médio no Japão que deram o primeiro beijo cai para níveis dos anos 1970 | Japão

Justin McCurry in Tokyo



Apenas um em cada cinco meninos do ensino médio no Japão deu o primeiro beijo, de acordo com o Associação Japonesa de Educação Sexual – o valor mais baixo desde que a organização realizou a sua primeira pesquisa sobre comportamento sexual entre jovens em 1974.

Na sua última pesquisa, que abrange o ano letivo de 2023, a associação descobriu que as meninas da mesma faixa etária eram igualmente cautelosas, com 27,5% afirmando ter experimentado o primeiro beijo, em comparação com 22,8% entre os meninos – uma queda de 13,6 pontos percentuais e 11,1. pontos desde 2017.

A proporção de estudantes do último ano do ensino secundário – com idades entre os 15 e os 18 anos – que se beijaram pela primeira vez tem diminuído desde o seu pico em 2005, quando um em cada dois disse ter beijado os lábios.

A última pesquisa, a nona da associação em meio século, mostrou uma porcentagem menor de respostas afirmativas à pergunta do beijo do que na pesquisa de 2017 em todas as faixas etárias pesquisadas, que também buscou respostas de estudantes do ensino fundamental e universitários, de acordo com o Mainichi Shimbun.

A associação, que entrevistou mais de 12.500 estudantes, disse que 12% dos estudantes do ensino fundamental e médio disseram ter tido relações sexuais, assim como 14,8% das meninas – uma queda de 3,5 pontos percentuais e 5,3 pontos, respectivamente.

Mas surgiu uma tendência diferente quando o assunto se voltou para os hábitos sexuais solitários, com proporções crescentes de estudantes nos três grupos a dizerem que se masturbavam.

A associação atribuiu parcialmente a tendência decrescente no número de beijos e relações sexuais ao Pandemia do covid-19que desencadeou o fechamento de escolas e conselhos oficiais para evitar o “três Cs”: espaços confinados, locais lotados e ambientes de contato próximo.

“O contato limitado com outras pessoas durante o surto de coronavírus pode ter reduzido a taxa de atividade sexual entre estudantes do ensino fundamental e médio”, afirmou.

Yusuke Hayashi, professor de sociologia da Universidade Musashi que analisou os resultados, disse que a combinação de fechamentos de escolas e restrições ao contato presencial durante a pandemia ocorreu “em um momento delicado, quando os alunos do ensino fundamental e médio estão começando a se tornar interessado em seus sexualidade”.

Hayashi disse ao Mainichi que a maior prevalência da masturbação “pode ser devida ao aumento da exposição a (imagens sexuais) em mangás e outros meios de comunicação, e não como um substituto para o comportamento sexual interpessoal”.

Tamaki Kawasaki, colunista e professor de sociologia, disse que as conclusões da pesquisa sugeriam que os jovens japoneses estavam “se desligando uniformemente” do sexo pós-pandemia.

“Isso mostra que a tendência é que as pessoas se afastem da atividade sexual física real, mesmo numa altura em que é natural para elas serem sexualmente ativas”, escreveu Kawasaki na edição online da revista President.

“Em vez disso, há uma tendência mais forte de ficarem em casa e assistirem conteúdo sexual sozinhos. Se os adolescentes, que representam o futuro do país, continuarem assim, será difícil ver qualquer melhoria na taxa de natalidade em declínio.”