Trump elogia apoiadores muçulmanos e diz que eles podem conquistá-lo Michigan | Eleições dos EUA 2024

Helen Livingstone



Harris sobe ao palco na Filadélfia Lauren Gambino Harris subiu ao palco para Beyoncé’s Freedom. Ela abraçou Oprah antes de começar seus comentários. Harris disse que sua campanha começou “como azarão e subiu para a vitória”, disse ela apontando para os degraus de Rocky atrás dela. “Esta pode ser uma das corridas mais disputadas da história”, disse Harris. “Você decidirá o resultado desta eleição na Pensilvânia”, disse ela. “Não se engane: vamos vencer!” A multidão começa a gritar “Nós venceremos”. Compartilhar

Principais eventos

Mostrar apenas os principais eventos Ative o JavaScript para usar este recurso

Lauren Gambino Mais do comício de Harris na Filadélfia: Em um terninho branco, Oprah Winfrey deixou as apostas bem claras para o público. Ela contou uma história sobre um encontro com uma mulher em uma caminhada que disse que não planejava votar nesta eleição. “Não podemos ficar de fora dessa, disse Oprah. “Se não comparecermos amanhã, é perfeitamente possível que não tenhamos a oportunidade de votar novamente.” Ela disse que esses eram os “perigos” de não eleger Harris na terça-feira. Fotografia: Matt Slocum/AP Compartilhar Atualizado em 04h38 GMT

Kamala Harris sobe ao palco na Filadélfia agora para seu último comício antes do dia das eleições, após uma introdução de Oprah Winfrey. Compartilhar

Agências de segurança dizem que os esforços de desinformação eleitoral na Rússia correm o risco de incitar à violência As operações de desinformação ligadas à Rússia alegaram falsamente que autoridades em estados decisivos planeiam influenciar de forma fraudulenta o resultado das eleições presidenciais extraordinariamente apertadas dos EUA, alertaram as autoridades horas antes do dia das eleições. Relatórios da AFP: O sucesso nos sete estados indecisos é fundamental para a conquista da Casa Branca para os rivais Kamala Harris e Donald Trump, e esses estados já foram foco de acusações não fundamentadas de fraude eleitoral. “A Rússia é a ameaça mais ativa”, afirmaram na segunda-feira o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI), o FBI e a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura. “Estes esforços correm o risco de incitar à violência, inclusive contra funcionários eleitorais”, acrescentaram, observando que se espera que os esforços se intensifiquem durante o dia das eleições e nas semanas seguintes. Foi o mais recente de uma série de avisos do ODNI sobre actores estrangeiros – nomeadamente a Rússia e o Irão – alegadamente espalhando desinformação ou hackeando as campanhas durante estas eleições. Teerã e Moscou negaram tais acusações no passado. Compartilhar

Lauren Gambino Mais da Filadélfia, onde Doug Emhoff apenas elogiou sua esposa, Kamala Harris como o “presidente certo para este momento da história da nossa nação”. Ele brincou que ela vai liderar com sua “risada e aquele olhar”. Emhoff tem atravessado o país para a campanha de Harris. Compartilhar

Adam Gabbatt Donald Trump deveria começar a falar às 22h30, horário local, em Grand Rapids, Michigan. Bem, ele não fez isso – ele nem está aqui ainda – e de acordo com um policial com quem acabei de falar, provavelmente será meia-noite antes que Trump realmente apareça. Enquanto isso, a campanha está preenchendo desesperadamente o tempo. Tivemos a aparição de um congressista local – “Quem diabos é esse?” comentou um apoiador de Trump atrás de mim – e alguns lacaios simplesmente sacaram uma espécie de metralhadora de camiseta, o que entreteve as pessoas um pouco. Em contraste com outros comícios de Trump hoje, a Arena Van Andel, no centro de Grand Rapids, está quase lotada. “E deixe-me dizer”, disse um dos palestrantes agora há pouco, “há o mesmo número de pessoas esperando do lado de fora que não conseguiram entrar!” Eu estava um pouco entediado, então me levantei e fui olhar para fora. Não há uma única pessoa lá fora. Fotografia: Cj Gunther/EPA Compartilhar Atualizado em 04h27 GMT