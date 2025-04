British WWII Code-Breaker ‘Betty’ Webb morre com 101 anos-DW-04/01/2025

Um dos Reino UnidoA mais antiga sobrevivência da Segunda Guerra Mundial sobrevivente faleceu aos 101 anos, informou a Associação do Corpo do Exército Real da Mulher (WRAC) na terça-feira.

Charlotte “Betty” Webb trabalhou no Bletchley Park, o famoso centro britânico de quebra de código ao norte de Londres, onde ela classificaria e indexaria nazista comunicações que foram interceptadas e decifradas.

Qual foi o trabalho de Betty Webb no Bletchley Park?

Um orador alemão, o trabalho de Webb envolveu reordenar mensagens decodificadas de tal maneira que, se re-interceptas durante o encaminhamento para os comandantes aliados, o inimigo não saberia que suas próprias transmissões originais estavam sendo decifradas.

Membro do Serviço Territorial Auxiliar (ATS), Webb foi parafraseado interceptado japonês mensagens no Pentágono no Estados Unidos em auxílio ao esforço de guerra americano no Pacífico.

Em 2015, ela foi nomeada membro da Ordem do Império Britânico (MBE) e, em 2021, recebeu o premiado com o Legião de honraAssim, Françaa maior distinção, em reconhecimento ao seu serviço de guerra.

Betty Webb: ‘Um campeão de veteranas’

“Betty inspirou mulheres no exército por décadas e continuaremos a se orgulhar de seu serviço durante a Segunda Guerra Mundial e além, e como campeã de veteranas”, dizia uma declaração do WRAC, marcando sua morte.

Webb manteve seu trabalho em segredo até 1975, após o que começou a dar palestras às escolas e outras organizações. Ela também escreveu um livro sobre suas experiências, ajudando a manter vivo o legado de Bletchley Park – que foi o assunto do filme de 2014 O jogo de imitação.

“Betty não era apenas uma membro da equipe incrível do Bletchley Park durante a Segunda Guerra Mundial, mas também dedicou grande parte de sua vida a elevar o perfil de Bletchley Park nos anos mais recentes”, disse Bletchley Park em comunicado.

“Seus incansáveis ​​esforços em trazer a história do Bletchley Park para um público mais amplo, compartilhando as histórias daqueles que trabalharam aqui, ajudaram a garantir que o papel vital do Bletchley Park durante a Segunda Guerra Mundial e seu impacto no conflito fosse reconhecido”.

Vindo da vila de Withall, ao sul de Birmingham no Midlands inglesaWebb trabalhou inicialmente em Bletchley Park como secretária, que ela disse que era “muito chato, mas precisava ser feito”.

Mas quando surgiu que ela era hábil em registrar mensagens imediatamente sem treinamento, ela disse que foi instruída a se comprometer com a Lei Oficial de Segredos por um capitão “bastante grave” do exército antes de ser instruído a “continuar com ele” e começar a indexar algumas das 10.000 mensagens com a chegada todos os dias.

Em 2023, Webb foi convidado para a coroação do rei Carlos III e recebeu um assento na primeira fila, que ela disse à BBC que era “magnífica”.

Editado por John Silk