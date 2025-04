Iapen realiza doação de chinelos para projeto Closet Social da Delegacia da Mulher

Evander Freitas



O governo do Acre recebeu nesta terça-feira, 1°, a visita do embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, à Biofábrica Clones da Amazônia, localizada no Viveiro da Floresta, na capital acreana.

A Suíça apoia o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e, por meio do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL), aporta recursos na Biofábrica e Viveiro da Floresta, que contribuem para mitigação e combate ao desmatamento.

O embaixador Pietro Lazzeri falou do orgulho de seu país em contribuir para projetos focados em soluções para a restauração.

“É um projeto significativo, que oferece soluções para a restauração a partir da tecnologia da pesquisa. Estamos muito orgulhosos que a Suíça possa contribuir e apoiar esse tipo de projeto que representa o futuro”, destacou.

Sob a gestão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), a Biofábrica possui moderna estrutura para produção de mudas, sendo pioneira na região amazônica a utilizar técnicas de cultura de tecidos.

A visita, coordenada por gestores e técnicos da Sema e da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), contou ainda com a presença de representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam).

A secretária adjunta do Meio Ambiente, Renata Souza, destacou a capacidade do complexo gerido pelo Estado.

“Nossa Biofábrica e o Viveiro da Floresta tem capacidade de produção de 1 milhão de mudas por ano. Então, nós temos muita satisfação de receber essas autoridades para compartilhar o que o estado do Acre vem realizando”, afirmou.

O representante do BNDES, Leonardo Pamplona, ressaltou o trabalho realizado pelo governo.

“Depois desse tempo todo, a gente pode perceber o trabalho consolidado. A Biofábrica já está em planejamento de expansão das atividades, então podemos ver um trabalho bem importante que está ligado à parte de restauração ambiental, mas também um incentivo ao produtor rural de fazer a sua regularização ambiental”.

A Biofábrica contou com o apoio financeiro do Fundo Amazônia – Fase I, por meio do Projeto de Valorização de Ativo Ambiental Florestal (VAAF). A unidade atua na produção de mudas para atender à demanda do Programa de Regularização Ambiental (PRA), que visa a recuperação de passivos ambientais em propriedades da agricultura familiar.

Fundo Amazônia – Criado em 2008 pelo governo federal, tem por finalidade captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. Também apoia o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento no restante do Brasil e em outros países tropicais.

Biofábrica Clones da Amazônia – Inaugurada pelo governo de Estado do Acre em 2012, com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Fundo Amazônia, a unidade possui capacidade instalada para produzir 200 mil mudas de espécies frutíferas ao ano, com qualidade genética e fitossanitária pela técnica do cultivo in vitro.

A unidade atende as demandas de execução e manutenção dos Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA´s) no âmbito do PRA. Atualmente, a Biofábrica Clones da Amazônia conta com o apoio do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL) para a produção das mudas, que tem o Banco Mundial como agência implementadora e a Conservação Internacional como a executora do projeto.

