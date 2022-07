Belo Jardim foi bairro mais violento de Rio Branco em 2021 com 12 mortes

Dados do anuário do Ministério Público do Acre (MP-AC), divulgados no último sábado (16), mostram que o Bairro Belo Jardim I, II e III foi o mais violento no ano de 2021, com o registro de 12 mortes.

Os dados são do Observatório de Análise Criminal, setor que integra o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), e apresenta dados e informações sobre o comportamento da violência e da criminalidade no estado, a partir da exploração do conjunto de variáveis dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), mortes violentas intencionais (MVI), homicídios dolosos, mortes decorrentes de intervenções policiais, roubos, sistema prisional, violência juvenil, violência contra a mulher, atuação do crime organizado, da fronteira e suicídios.

Em uma análise relacionada aos bairros da capital, em suas três regionais, o estudo mostrou os números das mortes violentas registradas entre os anos de 2018 e 2021.

Logo depois do Belo Jardim que é classificado na 2ª regional da capital, estão os bairros Recanto dos Buritis (6); Amapá e Cidade do Povo ambos com 5 mortes, todos são do Segundo Distrito.

Da 1ª regional que inclui Rio Branco e o município do Bujari, o local com maior número de mortes está a Transacreana já na zona rural. Já a 2ª regional que é composta também por Porto Acre, foi onde houve mais mortes, um total de 5.

Dos 244 bairros de Rio Branco, em 49 foi registrada pelo menos uma morte no ano passado.

Ao todo, foram 192 vítimas fatais no ano passado em todo Acre. Desse total, 114 foram em Rio Branco e mais os municípios de Porto Acre e Bujari. Ambos apresentaram redução em relação ao ano anterior.