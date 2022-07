Mortes de crianças em maternidade de Rio Branco são investigadas pelo Ministério Público

O Ministério Público do Acre (MP-AC) instaurou um procedimento administrativo para apurar mortes de crianças na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. O procedimento também vai investigar o controle da mortalidade fetal e infantil na capital acreana com recorte entre 2016 e 2022.

A gerente-geral da maternidade, Laura Pontes, disse que ainda não recebeu nenhuma notificação do MP-AC sobre a apuração.

O promotor de Justiça Ocimar da Silva Sales Júnior destaca na publicação que diversas irregularidades apontadas em uma auditoria também serão avaliadas. A portaria de instauração do procedimento foi publicada no Diário Eletrônico do MP-AC do último dia 14.

“O presente procedimento administrativo, com o fim de apurar os óbitos infantis na Maternidade Barbara Heliodora, bem como controle da mortalidade fetal e infantil na cidade de Rio Branco-AC com recorte a partir do ano de 2016, bem como diversas irregularidades apontadas na auditoria”, diz parte da portaria.

A publicação diz também que a auditoria foi feita há alguns meses na unidade de saúde. Foram solicitadas informações à chefia da Divisão de Gestão do Núcleo Estadual do Acre (Divne-AC) sobre essa e outras auditoria feitas na maternidade.

Apuração

O órgão estadual também quer saber se as orientações feitas em uma recomendação foram cumpridas, apontando as medidas que não foram cumpridas. Em abril deste ano, o MP-AC ingressou com uma ação civil pública, com pedido de liminar, pedindo melhorias estruturais no Hospital da Criança e na Maternidade Bárbara Heliodora.

O MP-AC instaurou ainda dois inquéritos civis que apuram irregularidades detectadas nos dois prédios.

Conforme o órgão municipal, foram identificados os seguintes problemas:

Deficiência nas instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico;

Irregularidades estruturais graves no complexo hospitalar;

Necessidade de instalação de extintores;

Correção no sistema de hidrantes e no sistema de alarme de detecção de fumaça.

Já no último dia 7, o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) fez uma vistoria na Maternidade Bárbara Heliodora e, durante a visita, encontrou várias irregularidades.

Dentre elas, o órgão afirma que o fechamento do setor de Pré-parto para reforma e as poucas vagas na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal e na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) Neonatal a situação na unidade de saúde é considerada caótica e pode potencializar novas mortes de crianças e também das parturientes.