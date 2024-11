Bernard Cazeneuve quer apresentar “um projeto para o país no início do verão”

O ex-primeiro-ministro socialista Bernard Cazeneuve diz que apresentará “um projeto para o país no início do próximo verão”garantindo, no entanto, que não foi construído “um destino” para si mesmo, em entrevista com Oeste da França publicado no domingo, 3 de novembro.

O antigo ministro de François Hollande, que inicia uma “passeio pelas regiões”formular “um projeto para o país no início do próximo verão”vendo um “contribuição para a reflexão coletiva”. “A reconstrução do campo social-democrata não pode resultar numa justaposição de ambições pessoais. O que importa é o que vamos fazer com base no mérito”.defende Bernard Cazeneuve ao diário.

Aquele que é citado entre os potenciais candidatos da esquerda para as próximas eleições presidenciais, porém, nos garante: “Não estou construindo um destino para mim. Isto não faria sentido no contexto político atual. » “A esquerda governamental só poderá ser reconstituída se houver um número suficiente de pessoas desinteressadas e conscientes das dificuldades do país que queiram superá-las em conjunto. O projeto deve ter precedência sobre qualquer consideração pessoal”ele ainda afirma.

Os primeiros passos de Michel Barnier foram julgados com severidade

Se, no entanto, estiver em boa posição para as próximas eleições presidenciais, o ex-ministro do Interior promete que não fugirá da sua “responsabilidades”. “Mas não destruirei nenhuma outra hipótese capaz de evitar a subida ao poder do Rally Nacional. Nas circunstâncias históricas em que nos encontramos, devemos ser capazes de superar as nossas ambições para construir um projeto comum”.ele também argumenta.

Bernard Cazeneuve foi recebido no verão passado por Emmanuel Macron quando este procurava um primeiro-ministro capaz de formar governo. Mas por falta de apoio na esquerda onde defende uma linha que é contra La France insoumise Bernard Cazeneuve foi finalmente preferido a Michel Barniercujos primeiros passos ele julga com severidade. “Se tenho consideração e estima por Michel Barnier, condeno a orientação política do seu governo, que é sem dúvida muito de direita”ele disse.

