Escolas serão fechadas enquanto a poluição do ar atinge nível recorde em Lahore, no Paquistão | Notícias ambientais

Na quarta-feira, a maioria conservadora do Supremo Tribunal dos Estados Unidos deu uma vitória aos republicanos, votando a favor dos esforços da Virgínia para expurgar eleitores menos de uma semana antes do Eleições de 2024.

Um juiz federal já havia descoberto que a Virgínia havia eliminado ilegalmente 16.000 registros eleitorais nos dois meses anteriores, no entanto, a Suprema Corte concedeu ao governador republicano do estado, com maioria de votos democratas, Glenn Youngkin, um apelo de emergência esta semana. Uma coligação de grupos independentes, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA, já tinha processado o estado por violar a lei eleitoral federal, argumentando que os esforços estavam a privar os eleitores elegíveis do seu direito de voto.

Youngkin disse que os eleitores que acreditam ter sido removidos indevidamente das listas ainda podem votar na eleição porque a Virgínia tem registro no mesmo dia.

“Existe a salvaguarda definitiva na Virgínia, ninguém está sendo impedido de votar e, portanto, encorajo cada cidadão a votar”, disse Youngkin aos repórteres.

Nas redes sociais, o candidato presidencial republicano Donald Trump já tinha criticado a decisão inicial do tribunal da Virgínia como uma “farsa totalmente inaceitável”. “Apenas os cidadãos dos EUA deveriam poder votar”, acrescentou o ex-presidente.

A vitória legal, que vem como Trunfo e candidato democrata Kamala Harris duque nos últimos dias de suas respectivas campanhas, representa uma estratégia mais ampla do Partido Republicano para apertar regulamentos de votação nos principais estados, incluindo Arizona, Michigan e Nevada.

Por que isso está acontecendo?

Em todo o país, o Partido Republicano tem como alvo os cadernos eleitorais e os boletins de voto ausentes, e também monitoriza as eleições. Diz que esta é uma tentativa de garantir que as eleições sejam justas, mas os seus oponentes dizem que estas são, na verdade, tentativas de suprimir a votação.

O foco republicano nas batalhas legais relacionadas às eleições remonta a um período prolongado desconfiança do Eleições presidenciais de 2020. As falsas alegações do ex-presidente Trump de que a eleição foi roubado alimentaram um cepticismo duradouro dentro do partido, onde um número significativo de eleitores republicanos continua a acreditar na fraude eleitoral sem provas substanciais. Estas ações judiciais tornaram-se uma estratégia não apenas para a integridade eleitoral, mas também para apelar a uma base que se sente privada de direitos devido ao resultado eleitoral anterior.

Como e onde mais o Partido Republicano está desafiando a votação?

Nos últimos meses, os republicanos iniciaram ações judiciais em vários estados de campo de batalha desafiar o acesso ao voto na tentativa de supostamente aumentar a integridade e a supervisão eleitoral.

Esta estratégia inclui ações judiciais destinadas a eliminar suspeitos de não-cidadãos dos cadernos eleitorais, restringir os votos de criminosos condenados, contestar o processamento de votos ausentes e desafiar as proteções dos trabalhadores eleitorais.

Os resultados foram mistos. No Alabama, um juiz federal encomendado Os republicanos devem parar de tentar eliminar os cadernos eleitorais. No Nebraska, outro juiz manteve o direito de voto para aqueles que cumpriram as suas penas criminais. E na Geórgia, um tribunal declarou inconstitucionais novas regras que teriam permitido que os resultados eleitorais fossem mais facilmente contestados.

Aqui está um resumo do que está acontecendo em alguns outros estados:

Nevada: Os republicanos, incluindo grupos alinhados com Trump, entraram sem sucesso com ações judiciais contestando os procedimentos de recenseamento eleitoral, que procuravam remover alegados não-cidadãos dos cadernos eleitorais do Nevada. Esses esforços legais se concentraram em correspondências específicas entre os registros do Departamento de Veículos Motorizados do estado e os cadernos eleitorais atuais.

Os republicanos argumentaram, sem provas, que os eleitores com endereços assinalados numa base de dados nacional podem receber boletins de voto por correio para endereços onde outros os possam preencher em seu nome.

A medida poderia ter potencialmente eliminado 19.000 eleitores registrados do condado de Clark e outros 11.000 no condado de Washoe, de acordo com a ACLU de Nevada, que entrou com uma moção para intervir no processo. Os republicanos abandonaram o esforço depois que a ACLU e outros levantaram objeções técnicas, informou a Nevada Public Radio.

Arizona: Vários processos apoiados pelo Partido Republicano e por grupos conservadores também desafiaram os procedimentos eleitorais do Arizona, incluindo o tratamento dos votos ausentes e a gestão dos cadernos eleitorais, com o objetivo de impor padrões de elegibilidade mais rigorosos para o voto.

Em maio, um juiz do condado de Maricopa, no Arizona, rejeitou partes de uma ação judicial liderada pelo Partido Republicano que contestava o Manual de Procedimentos Eleitorais revisado do estado, citando preocupações de que alguns elementos da ação judicial pudessem levar à intimidação dos eleitores.

Carolina do Norte: Um esforço legal do Comitê Nacional Republicano (RNC) com o objetivo de expurgar 225 mil eleitores no estado, alegando problemas com a precisão do registro eleitoral, foi paralisado depois que a Junta Eleitoral do estado venceu um recurso que manterá o litígio no tribunal federal.

A ação, movida no final de agosto, exigia que o tribunal obrigasse o Conselho Eleitoral do estado a formular uma estratégia para retirar esses eleitores das listas até 6 de setembro, apesar da lei federal proibir o expurgo sistemático de eleitores 90 dias antes de uma eleição, de acordo com o Carolina Jornal.

O Conselho Eleitoral do Estado da Carolina do Norte criticou os esforços do Partido Republicano como infundados, argumentando que o momento poderia causar confusão e interrupções no dia da eleição. Os republicanos também argumentaram que as cédulas com envelopes indevidamente lacrados deveriam ser excluídas, visando o voto ausente, o que tem favorecido Democratas em eleições anteriores.

As autoridades eleitorais da Carolina do Norte afirmam que removeram 750.000 eleitores inelegíveis dos cadernos eleitorais desde o início de 2023. O estado tem 7,7 milhões de eleitores registrados.

Michigan: Os republicanos em Michigan contestaram os processos de verificação de votos ausentes, defendendo uma aplicação mais rigorosa, com processos judiciais em andamento para esclarecer os padrões. O Partido Republicano também processou a Secretária de Estado do estado, Jocelyn Benson, por orientação sobre a verificação de votos ausentes, alegando que faltavam detalhes de aplicação adequados.

Na semana passada, porém, um juiz federal rejeitou uma ação judicial que visava as funções de eleitor do estado. Num outro caso, um juiz estadual reverteu uma contestação republicana de um pequeno número de recenseamentos eleitorais de eleitores militares e estrangeiros, de acordo com o Detroit Free Press. O RNC poderia potencialmente recorrer da decisão.

Como poderia o tiro sair pela culatra?

É uma aposta. Os expurgos dos cadernos eleitorais de última hora podem criar confusão, fomentar a desconfiança e potencialmente privar os eleitores elegíveis.

Os republicanos correm também o risco de privar a sua própria base de direitos com tais purgas agressivas, especialmente quando as provas de fraude potencial são em grande parte inexistentes. Aqueles que se deslocam frequentemente, têm informações de registo incompletas, militares, idosos e cidadãos rurais poderão todos ser privados de direitos devido a tais esforços.

Estas estratégias jurídicas também degradam ainda mais a confiança do público no sistema eleitoral, reduzindo a participação eleitoral, e podem potencialmente alienar ainda mais os eleitores indecisos que valorizam os processos democráticos.