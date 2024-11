Beyoncé lidera indicações ao Grammy com 11 indicações | Grammy

Benjamin Lee



Beyoncé está na frente com as indicações para o 67º Prêmios Grammy no que promete ser mais um ano repleto de mulheres.

A estrela recebeu 11 indicações por seu álbum country Vaqueiro Carter com reconhecimento nas categorias country, pop e americana. É o maior número de indicações que ela recebeu em um único ano.

Beyoncé também é a artista mais premiada do Grammy história com 32 vitórias, mas ainda não ganhou o álbum do ano até o momento.

Nessa categoria ela enfrenta a concorrência de André 3000, Sabrina Carpenter, Charli xcx, Billie EilishJacob Collier, Chappell Roan e Taylor Swift.

Depois de Beyoncé, com sete indicações cada, estão Kendrick Lamar, Charli xcx, Post Malone e Billie Eilish. Então com seis cada é Taylor SwiftChappell Roan e Sabrina Carpenter.

A estrela emergente Roan continua um ano de grande sucesso e será um dos favoritos na nova categoria de artista ao lado de Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, Raye, Shaboozey e Teddy Swims.

A categoria disco do ano contém The Beatles – Now and Then, Beyoncé – Texas Hold ‘Em, Sabrina Carpenter – Espresso, Charli xcx – 360, Kendrick Lemar – Not Like Us, Chappell Roan – Good Luck Babe e Taylor Swift e Post Malone – Quinzena.

Chappel Roan. Fotografia: Rebecca Sapp/Getty Images para The Recording Academy

A categoria de música do ano inclui A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey, Birds of a Feather de Billie Eilish, Die with a Smile de Lady Gaga e Bruno Mars, Fortnight de Taylor Swift e Post Malone, Good Luck Babe de Chappell Roan, Please Please Please de Sabrina Carpenter. e Texas Hold ‘Em de Beyoncé.

As categorias de dança também foram reconhecidas por Justice, Troye Sivan e Disclosure, enquanto as categorias de rock foram lideradas por The Black Keys e Green Day. A polêmica estrela Chris Brown, que foi tema de um novo documentário detalhando várias alegações de abuso e agressão sexual, teve destaque nas categorias R&B ao lado de Muni Long e Lucky Daye.

Lamar foi o artista de rap mais indicado e enfrenta concorrência nessas categorias de Eminem e J Cole.

Dolly Parton, Jimmy Carter e Barbra Streisand também aparecem na formação incomum da categoria de audiolivros deste ano, enquanto Dave Chappelle e Ricky Gervais aparecem na formação de álbuns de comédia.

O CEO da academia de gravação, Harvey Mason Jr, chamou a música de “força poderosa para o bem” em sua introdução ao anúncio de hoje. Os prêmios são votados por um corpo de 13.000 membros. Nenhuma nova categoria foi adicionada pela primeira vez em quatro anos.

No início deste anoTaylor Swift se tornou a primeira artista a ganhar o álbum do ano pela quarta vez, levando para casa o prêmio por Midnights.

A 67ª premiação Grammy acontecerá em 2 de fevereiro de 2025, com anfitrião da cerimônia ainda a ser anunciado.