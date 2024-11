Biden e Xi Jingping se reúnem pela última vez na cúpula do Peru – DW – 17/11/2024

O chanceler alemão, Olaf Scholz, e o primeiro-ministro francês, Michel Barnier, têm neste momento problemas semelhantes: gostariam de fazer aprovar políticas, mas não têm fundos suficientes do parlamento para o fazer.

Na terça-feira, da França A câmara baixa, a Assembleia Nacional, rejeitou esmagadoramente a primeira parte do orçamento para 2025, que envolvia receitas, por uma grande maioria. Embora 392 legisladores tenham votado contra, 192 legisladores do campo do governo e do Rally Nacional de extrema-direita votou a favor. A votação ocorreu após um debate de duas semanas em que a aliança de esquerda Nova Frente Popular, que constitui o maior bloco político no parlamento, remodelou o projeto de lei com emendas.

Estas incluíram um imposto sobre a riqueza sobre os bilionários, um aumento de impostos sobre os “super-dividendos” das grandes empresas, um imposto sobre as multinacionais e impostos mais elevados para as empresas digitais, bem como um novo imposto para motociclos particularmente barulhentos. Os legisladores também rejeitaram os planos do governo de impor impostos mais elevados sobre a electricidade e o aquecimento a gás, e não os substituíram.

Alemanha enfrenta possível congelamento orçamentário

O orçamento nacional é um programa governamental expresso em números. Nestes tempos de turbulência, estes números faltam tanto em Berlim como em Paris.

Enquanto Barnier ainda pode esperar um orçamento regular em 2025, apesar desta derrota, o actual governo minoritário em Berlim não pode. Na melhor das hipóteses, um orçamento suplementar para 2024 poderia, com o apoio da oposição, ser aprovado antes da dissolução do Bundestag, antes das eleições antecipadas em Fevereiro.

Isto é necessário porque o governo alemão ainda tem falta de dinheiro. São necessários 3,7 mil milhões de euros (cerca de 3,9 mil milhões de dólares) para cobrir despesas adicionais com o Subsídio ao Cidadão, uma prestação social do Estado para apoio ao rendimento básico, e mais de 10 mil milhões de euros para promover as energias renováveis. Se não encontrar este dinheiro antes do final do ano, terá de responder com um congelamento orçamental.

Incerteza antes da segunda presidência de Trump

Quando o Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, regressar à Casa Branca, em 20 de Janeiro, o Bundestag provavelmente terá sido dissolvido. Quase cinco semanas depois, em 23 de fevereiro, os alemães elegerão um novo parlamento. Dependendo dos resultados, a formação de um governo poderá arrastar-se até à Primavera.

O presidente francês Emmanuel Macron (à direita) foi um dos primeiros líderes mundiais a parabenizar Donald Trump após sua vitória eleitoral em 6 de novembro Imagem: Michael Kappeler/dpa/picture Alliance

Alemanha ainda terá um chanceler e ministros após a dissolução do parlamento pelo presidente, mas apenas em capacidade executiva. Durante a fase de transição, não lhes será mais permitido tomar decisões fundamentais ou de grande alcance.

Só um novo governo será capaz de negociar com a nova administração Trump ou avançar com decisões a nível da União Europeia. Até lá, a Alemanha terá de esperar para ver.

Mas talvez alguns também estejam a respirar aliviados, uma vez que a coligação que agora fracassou foi considerada um parceiro difícil em Bruxelas nos últimos anos. Nos últimos anos, o governo de coligação evitou repetidamente tomar decisões delicadas, abstendo-se, por exemplo, da Lei da Cadeia de Abastecimento da UE e dos regulamentos de emissões para camiões.

Barnier e Macron frequentemente em desacordo

O presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou Barnier, de 73 anos, do conservador Partido Republicano, como primeiro-ministro depois de ele dissolver o Parlamento e provocar uma nova eleição parlamentar no início deste ano. Mesmo juntos, a aliança centrista de Macron e os Republicanos não têm maioria na Assembleia Nacional. Eles também não têm um programa governamental vinculativo, apesar de Barnier estar no cargo há dois meses.

O facto de o orçamento de 2025 ter falhado na Assembleia Nacional poderia ajudar o primeiro-ministroporque não é o projeto alterado que irá para a Câmara Alta, o Senado, mas o projeto original do governo.

Barnier é primeiro-ministro francês há pouco mais de dois meses Imagem: Andrea Savorani Neri/IMAGO

Os cortes nos benefícios sociais e nas despesas públicas, totalizando cerca de 60 mil milhões de euros para o orçamento de 2025, deverão ter mais facilidade no Senado conservador do que na Assembleia Nacional, onde a necessidade de austeridade é mais controversa. Em Junho, a Comissão Europeia lançou um procedimento de défice excessivo contra a França e repreendeu-a por violar as regras orçamentais.

As agências de classificação de crédito também estão de olho em Paris. Com um défice de 6% do PIB este ano e uma montanha de dívidas que ascendem a 113% do PIB, a situação orçamental da França é dramática.

O governo francês recorrerá a medidas extraordinárias?

Pouco depois Chanceler Scholz enfrentar um voto de confiança no Bundestag em 16 de dezembro, o destino do seu homólogo francês também poderá ser decidido. De acordo com o calendário atual, o orçamento francês para 2025 deverá ser finalizado pelo comité conjunto de mediação de ambas as câmaras do parlamento na última semana antes do Natal. A Assembleia Nacional terá então que tomar a decisão final.

É bem possível que o governo francês, confrontado com a ameaça de derrota, recorra ao artigo 49.3 da Constituição para aprovar o orçamento sem uma votação final. Se o governo confiar neste artigo especial, a oposição terá 24 horas para apresentar uma moção de censura. Se obtiver a maioria, o governo terá de demitir-se e o projecto de orçamento fracassará.

Se isto acontecer, as duas maiores economias da UE ficarão paralisadas e forçadas a recorrer à gestão orçamental provisória na viragem de um ano decisivo. Em ambos os países, essa gestão orçamental limita-se às obrigações já existentes ou legalmente prescritas e destinadas apenas a garantir as funções básicas do Estado. Os salários, pensões e benefícios sociais estão cobertos, mas os projetos políticos permanecem suspensos.

Scholz e Barnier se reunirá em Berlim na próxima semana, quando este fará sua primeira visita oficial à capital alemã como primeiro-ministro.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.