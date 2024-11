Biden inicia viagem histórica à floresta amazônica – DW – 17/11/2024

A MetSul Meteorologia emitiu um alerta de onda de calor intenso para os próximos dias, com temperaturas no Sul do Brasil que pode superar em até 10ºC as médias climáticas de novembro. A empresa divulgou a previsão do tempo nesta quinta-feira, 14.

O Rio Grande do Sul será o Estado mais afetado, mas Santa Catarina e parte do Paraná também devem experimentar temperaturas elevadas. Atualmente, a região está sob a influência de uma massa de ar seco, que seguiu a chegada de uma frente fria no início da semana.

Tal fenômeno resultou em temperaturas mínimas extremas, chegando a -0,3°C no Planalto Sul Catarinense e 2°C em algumas áreas de Santa Catarina e nos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul.

+ Leia mais notícias de Brasil em Oeste

No entanto, essa influência de ar frio está se dissipando, o que abre espaço para a entrada de ar quente vindo do nordeste da Argentina. O fenômeno favorece uma elevação acentuada das temperaturas diurnas.

Na tarde desta quinta-feira, as temperaturas começaram a subir, com registros de 31°C a 33°C na fronteira oeste, no noroeste gaúcho e nos vales. A expectativa é que esses valores aumentem ainda mais na sexta-feira e ao longo do fim de semana, com termômetros que alcançam níveis típicos dos dias mais quentes do verão em diversas cidades do Rio Grande do Sul.

Calor aumenta nesta sexta-feira

É crucial que a população esteja ciente da importância de economizar água e evitar a exposição prolongada ao sol durante os horários de pico | Foto: Reprodução/Freepik

Espera-se que a temperatura alcance novos níveis a partir desta sexta-feira, 15. As previsões indicam máximas de 32°C para Porto Alegre. No noroeste gaúcho, algumas cidades podem registrar até 35°C.

No sábado 16, o calor deve se intensificar-se e grande parte das cidades gaúchas pode registrar de 31°C a 33°C. Porto Alegre pode alcançar máxima de 35°C, enquanto na região metropolitana as temperaturas podem chegar a 37°C. No noroeste, centro do Estado, vales e oeste, os termômetros podem marcar até 37°C.

O auge do calor está previsto para domingo 17, quando muitas regiões do Rio Grande do Sul deverão registrar temperaturas próximas ou superiores a 35°C. Na capital gaúcha, a máxima poderá chegar a 37°C.

Nos vales, centro gaúcho, oeste e noroeste, podem ocorrer registros de até 40°C. Até mesmo na Serra Gaúcha, onde geralmente é mais fresco, as temperaturas devem ficar acima de 30°C, com máximas de até 34°C em certas cidades.

Confira a previsão do tempo para as capitais nesta sexta-feira:

Norte

Rio Branco : céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas;

: céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas; Macapá : tempo nublado com chuvas esparsas;

: tempo nublado com chuvas esparsas; Manaus : chuvas intensas durante o dia, com temperaturas altas;

: chuvas intensas durante o dia, com temperaturas altas; Palmas : sol com aumento de nuvens à tarde e possibilidade de chuvas rápidas;

: sol com aumento de nuvens à tarde e possibilidade de chuvas rápidas; Belém : céu nublado com pancadas de chuva ao longo do dia e temperaturas elevadas;

: céu nublado com pancadas de chuva ao longo do dia e temperaturas elevadas; Porto Velho : tempo instável, com pancadas de chuva e céu nublado; e

: tempo instável, com pancadas de chuva e céu nublado; e Boa Vista: predomínio de sol e poucas nuvens, sem previsão de chuvas.

Nordeste

Maceió : céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva;

: céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva; Salvador : sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde;

: sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde; Fortaleza : sol com aumento de nuvens ao longo do dia e possibilidade de chuvas isoladas;

: sol com aumento de nuvens ao longo do dia e possibilidade de chuvas isoladas; São Luís : chuvas esparsas ao longo do dia com tempo abafado;

: chuvas esparsas ao longo do dia com tempo abafado; João Pessoa : nublado com previsão de chuvas ocasionais;

: nublado com previsão de chuvas ocasionais; Recife : pancadas de chuva e céu parcialmente nublado;

: pancadas de chuva e céu parcialmente nublado; Teresina : calor intenso com nuvens dispersas e pouca chance de chuva;

: calor intenso com nuvens dispersas e pouca chance de chuva; Natal : nublado, com pancadas de chuva principalmente no período da tarde; e

: nublado, com pancadas de chuva principalmente no período da tarde; e Aracaju: céu parcialmente nublado e pancadas de chuva isoladas.

Centro-Oeste

Brasília : céu encoberto e previsão de chuvas ao longo do dia;

: céu encoberto e previsão de chuvas ao longo do dia; Goiânia : pancadas de chuva principalmente à tarde, com céu nublado;

: pancadas de chuva principalmente à tarde, com céu nublado; Cuiabá : sol com aumento de nuvens e possibilidade de chuvas rápidas; e

: sol com aumento de nuvens e possibilidade de chuvas rápidas; e Campo Grande: céu nublado, pancadas de chuva ao longo do dia.

Sudeste

Vitória : chuvas ocasionais e céu parcialmente encoberto;

: chuvas ocasionais e céu parcialmente encoberto; Belo Horizonte : céu nublado com previsão de pancadas de chuva isoladas;

: céu nublado com previsão de pancadas de chuva isoladas; Rio de Janeiro : tempo nublado com pancadas de chuva, principalmente à tarde; e

: tempo nublado com pancadas de chuva, principalmente à tarde; e São Paulo: céu encoberto e chuvas ao longo do dia.

Sul

Curitiba : céu encoberto com possibilidade de chuvas ao longo do dia;

: céu encoberto com possibilidade de chuvas ao longo do dia; Porto Alegre : tempo firme com poucas nuvens, sem previsão de chuvas; e

: tempo firme com poucas nuvens, sem previsão de chuvas; e Florianópolis: sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva.

Leia também: