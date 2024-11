Ao vivo, guerra no Oriente Médio: O Líbano anuncia o fechamento de escolas em Beirute e arredores na segunda e terça-feira após um atentado mortal

3º: Índias Ocidentais 23-0 (Lewis 13, Hope 9) Muito melhor de Lewis, que puxa a primeira bola de Archer de uma boa distância por cima da corda na primeira posição. seis do dia. Ainda bem de Archer, que dá mais um tiro falso com seu para-choque, desta vez de Hope. É uma borda superior giratória que navega por quatro porque a perna fina está para cima no círculo. Archer responde com um sorriso triste.

2º: Índias Ocidentais 12-0 (Lewis 6, Hope 5) Do outro lado está John Turner. Buttler e Marcus Trescothick demonstraram alguma fé nele e será intrigante ver se ele conseguirá retribuir. Ele tem ritmo e quando encontra algum movimento também vence Lewis por fora. Mas então ele é atingido por quatro, em alta, depois do meio, por Shai Hope, que estava em uma forma terrível na noite passada.

Um tiro ao alvo! “@timdelisle.bsky.social”, diz Smylers. “Olá. Que bom encontrar você aqui! Isso envolveu ignorar o primeiro ponto e o ‘lue’ do identificador que você postou no OBO – você pode querer ajustar para tornar isso mais fácil para os outros?

Outra é que suas execuções foram distribuídas de forma muito eficiente. Phil Salt venceu o primeiro jogo com cem estrondosos; Jos Buttler venceu o segundo sacudindo a ferrugem com um 83 lindamente avaliado. Quando essas duas grandes armas silenciaram no terceiro jogo, Sam Curran e Liam Livingstone aproveitaram a ocasião e fizeram apenas o suficiente para garantir a série. Jacob Bethell também tem sido bom, e os rápidos lançaram muito bem, mas são os rebatedores seniores e versáteis que comandam a perseguição.

Depois de virar a maré na noite passada, as Índias Ocidentais ficam com dez de seus XI. A única mudança é Romário Shepherd entrando no lugar de Obed McCoy, que encurta a cauda.

Preâmbulo

Boa noite a todos e bem-vindos ao quinto ato de mais um drama esportivo. Alguns poderiam dizer que era uma borracha morta, mas estariam perdendo o foco. Num esporte que ama seus recordes como o críquete, as borrachas nunca morrem. Qualquer um dos 22 jogadores poderia registrar o melhor da carreira esta noite, marcar cem, conseguir um quatro ou fazer algo que não foi feito antes em quase 20 anos de internacionais T20.

E, como vimos ontem à noite, a energia competitiva ainda fluirá. A Inglaterra pode voltar para casa radiante de satisfação após uma vitória retumbante por 4 a 1, ou perder novamente e deixar as Índias Ocidentais em alta. Não é todos para jogar, mas ainda há o suficiente: orgulho, um lugar no time e, claro, entretenimento – a chance de atrair novos torcedores ou colocar um sorriso no rosto dos mais antigos.

É o último jogo no comando de Marcus Trescothick, a resposta do críquete a Lee Carsley, embora ele continue como assistente técnico quando Brendon McCullum se tornar o supremo geral. É também a última aventura com o time de bola branca para dois treinadores ingleses de baixo perfil, Carl Hopkinson (fielding) e Richard Dawson (spin bowling).

Ambos estavam na Austrália quando a Inglaterra venceu a Copa do Mundo T20 há dois anos, e Hopkinson também fez parte do grupo que conquistou a Copa do Mundo com mais de 50 anos em casa em 2019 – quando alguns fielding inteligentes, de Jason Roy e Jos Buttler , desempenhou um papel vital no desfecho. Dawson e Hopkinson já estão garantidos com uma vitória na série, mas você suspeita que Buttler estará ansioso para dar a eles uma última vitória com suas cartas de saída.

O jogo começa às 20h GMT e estarei de volta logo depois das 19h30 com novidades do sorteio e dos times. Se você estiver no Blue Sky, como o Guardian está agora, envie-me um tiro ao alvo! @tim.delisle.bsky.social