Bob’s inova com lanches especiais

A rede de fastfood Bob’s está há 70 anos no mercado, inovando e ampliando sua área de atuação. Percebendo o grande interesse dos consumidores por lanches especiais, a marca dedicou parte de seu cardápio a essas opções. Os clientes fiéis aos sanduiches tradicionais não precisam se preocupar, as versões já conhecidas não tiveram alterações e permanecem no menu.

Nos últimos anos, muitas lanchonetes passaram a oferecer lanches diferenciados, nos quais os hambúrgueres e até mesmo os pães são produzidos de forma artesanal e com novas combinações de ingredientes. O estilo agradou aos clientes que buscavam sabores inovadores e sanduiches que fugissem do tradicional.

Pensando justamente em oferecer as mais variadas opções de lanches aos seus consumidores, o Bob’s aderiu à ideia e criou novos sanduiches em seu cardápio. Entre as novidades está o Bourbon Artesanal, contando com dois hambúrgueres bovinos, tomate, cheddar, cebola caramelizada no shoyo e bacon, montado em um pão tipo italiano. A linha Tentador é feita com pão tipo brioche e entre as delícias está o lanche Tentador Frango, com sobrecoxa de frango empanada crocante, um toque de limão, maionese tradicional, alface e tomate.

As linhas Artesanal e Tentador estão constantemente lançando novos pratos, o que incentiva os consumidores a retornarem frequentemente à lanchonete para degustar as especialidades.

O preço de uma versão gourmet no Bob’s também é atrativo. Um exemplo disso é o Parmesão Artesanal de R$30,90. O lanche inclui pão italiano, dois hambúrgueres bovinos, alface, tomate, um disco crocante de queijo parmesão, bacon e maionese de ervas. Os clientes que não consomem carne não foram ignorados pela marca. O sanduiche Tentador Zero Beef é ideal para eles. O produto é montado em pão brioche, com uma receita exclusiva de hambúrguer vegetal à base de plantas, que possui textura e sabor semelhantes ao da carne bovina, acompanhado de alface, tomate e maionese.

As delícias oferecidas no Bob’s não se resumem aos lanches. A empresa inclui no cardápio os Franlitos (tirinhas de frango empanado crocante) e as batatas palito ou canoa. A versão de batata palito é a tradicional batata frita, enquanto que a opção canoa é referente ao corte da batata, imitando o formato de uma canoa. Ambas são macias por dentro e crocantes por fora e chegam sequinhas às mãos do consumidor.

Entre os produtos disponíveis no cardápio do Bob’s estão as sobremesas. Os clientes podem escolher entre sundaes e milkshakes. Os saborosos sundaes são vendidos em opções que incluem, por exemplo, calda de frutas vermelhas ou de frutas amarelas, bem como outras variedades de sabores sazonais. Já os refrescantes milkshakes da marca são os favoritos de muitos. A rede de fastfood, assim como faz com os sundaes, oferece sabores sazonais, que ficam disponíveis no menu por um determinado período. Algumas opções são os de frutas vermelhas ou frutas amarelas. Um sabor a se destacar é o de Negresco com Leite Moça, combinando dois ingredientes de sucesso, para criar um milkshake único e delicioso.

O Bob’s se destaca ainda pela opção de formar combos diferentes, de acordo com a vontade do cliente. Um deles, conhecido como Trio, combina lanche, batata e bebida. No entanto, se a sua fome está exigindo um pouco mais, o interessante é adquirir um Box. Nesse formato, além de lanche, batata e bebida, o consumidor também adquire Franlitos. As possibilidades de degustar um Bob’s são muito variadas, com preços muito atrativos. Vale muito a pena experimentar os acompanhamentos e sobremesas do cardápio, além dos deliciosos lanches.

Avaliando as constantes novidades da marca, fica evidente que a rede de fastfood estuda bastante as mudanças de mercado, assim como as preferências do público alvo.

As novidades em sanduiches artesanais são um exemplo dessa dedicação. O Bob’s inova em ingredientes e combinações, sem abandonar os produtos tradicionais, que seguem favoritos por muitos. A empresa destaca, dessa forma, sua determinação em manter os clientes já fidelizados e em conquistar cada vez mais consumidores.